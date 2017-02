Campana padeció otro fuerte temporal que dejó numerosas complicaciones

En apenas minutos se anegaron varios sectores de la ciudad y miles de vecinos quedaron sin luz ni agua. Cedieron postes y árboles también. El Municipio coordinó el operativo de emergencia, que al cierre de esta edición continuaba en algunos barrios. No se registraron evacuados. La ciudad tuvo un martes para el olvido tras la fortísima tormenta que se desató pasadas las 17 horas y que dejó calles anegadas, árboles caídos, barrios enteros sin luz ni agua y hasta un auto sepultado en un zajón. La Municipalidad aseguró que "cayeron más de 80 mm (de agua) en pocos minutos". Lo cierto es que casi no hubo sector de la ciudad cuyos habitantes pudieran desatenderse de los efectos del temporal: incluso las zonas más beneficiadas por la geografía local se vieron sorprendidas por su magnitud. "Vivo en Perón y Sarmiento, creo la zona más alta de Campana y en plena tormenta la calle de bote a bote y las rejillas del patio parecían una fuente. ¡Impresionante la tormenta!", comentaba Andrea Ferrua por Facebook. Ese fue el medio predilecto de los vecinos al momento de reportar cómo se vivía -y sufría- la lluvia en cada barrio. En Gaya y Di Luca, La Josefa, el agua ganó las veredas y se coló en las casas. Lo mismo sucedió en Córdoba y Modarelli, barrio Lubo: se difundieron imágenes de gente resguardando objetos personales en carretillas y de hasta un kayak azul surcando uno de los sectores más anegados. En el barrio San Felipe también se registraron "calles inundadas, árboles caídos y casas con agua adentro", según Aldii Gómez. Un video grabado en Melo y De los Trabajadores, barrio Santa Florentina, evidenció cómo los desagües devolvían agua a borbotones. Por la noche, desde el Municipio señalaron que se trabajó "sobre todo" en los barrios Lubo, Villanueva, La Josefa y Otamendi, zona ésta donde a últimas horas del día de ayer se continuaba asistiendo a algunas familias en emergencia. Además, confirmaron que no hubo evacuados. El corte de los servicios básicos sumó frustración. "Barrio Lubo sin luz y sin agua. Desde las 17.30", señalaba Valeria Espinoza. Una recorrida de La Auténtica Defensa pasadas las 20 encontró la zona todavía inmersa en la oscuridad. "San Jacinto como siempre, dos gotas y sin luz ni agua", se quejaba Sandra Weber. ¿Por qué en pleno centro no pasan estas cosas?", cuestionaba. Sin embargo, el casco urbano de la ciudad tampoco pudo contar una buena tarde. La avenida Rocca; la zona de la plaza España; Mitre y Brown; De Dominicis y Lavalle; Bertolini y Arenales; Santa María de Oro y Ameghino; y las intersecciones de Coletta con Chiclana y Dorrego fueron, entre muchos otros, escenarios donde la cota del agua superó la altura de los tobillos. Vecinos con secadores sacándola de sus hogares o comercios fueron la foto repetida. En el bajo, nuevamente hubo graves inconvenientes en los alrededores de la barrera camino al Boat Club. Un video tomado en Berutti y Alem muestra una fila india de papás trasladando a "cococho" a sus hijos tierras arriba. Otra toma, que se viralizó rápido en las redes, capturó el preciso instante en que personal municipal abrió la esclusa ubicada en el lugar, permitiendo que el agua estancada en los desagües fluyera hacia el río. "Si inundó el barrio. Italpast y las casas bajo agua por negligencia", expresaba Fernando Gabriel González, dando a entender que el accionar municipal había llegado tarde. La evaluación de la performance estatal ante la crisis climática fue encontrada. Mientras algunos vecinos criticaron a la gestión de Abella, otro tanto sostuvo que el cambio climático pone en jaque la infraestructura de la ciudad y que los campanenses no colaboran con la situación obstruyendo los desagües con basura. Ana Bel sintetizaba los sentimientos encontrados: "Somos todos culpable que las calles estén inundadas… ¡La Municipalidad no limpia y los vecinos son sucios!" LAD encontró al intendente supervisando las tareas de remoción de un gran árbol que desde el parterre se vino abajo sobre el frente de un kiosco en Ameghino entre Martín Rodriguez y avenida 6 de Julio. "Se removieron el 80% de los arboles caídos. El resto se señalizó para removerse en las primeras horas del miércoles", detallaron fuentes oficiales anoche. El operativo de emergencia ocupó a Defensa Civil y "todo el personal de obras y Desarrollo Social", ampliaron. El corte del suministro eléctrico afectó partes del centro hasta los barrios Banco Provincia y el Urquiza. Asimismo, se denunció la quema de diversos artefactos. El noticiero del Canal 15 debió suspender su emisión. En un comunicado, EDEN informó a sus usuarios que "como consecuencia" de la "fuerte tormenta" salieron "de servicio alimentadores de media tensión". "Esta situación afectó la normal prestación del servicio eléctrico en el casco urbano, en algunos barrios tales como Josefa, Lubo, Las Acacias y en zonas sobre la ruta 4", indicó la empresa, que mancomunó esfuerzos con la Municipalidad. Quizás la metáfora más acabada de lo que significó el temporal para los campanenses la haya dado un accidente de tránsito que ocurrió sobre Yrigoyen a la altura de Mitre. Un joven volvía de trabajar cuando de repente la correntada que bajaba de la ciudad desestabilizó su vehículo, lo hizo girar 180 grados y lo lanzó a un zanjón entre la calle y las vías del ferrocarril. Por fortuna, la puerta del conductor del rodado no se bloqueó, pudiendo escapar de su interior antes de que quedara sumergido por completo. Este medio tuvo la oportunidad de charlar con la víctima del accidente, que entre lágrimas contó lo sucedido mientras aguardaba la llegada de familiares y de la grúa. Un perro cazaba ratas debajo de las gotas remanentes, y por momentos llegaba a pararse encima de techo del auto, la única parte que quedaba visible. El joven no apartaba su mirada de allí. El agua parecía no querer ceder ni un centímetro.

Secuelas del temporal: un árbol de gran tamaño partido prácticamente en dos, en avenida Perón, casi Av. 6 de Julio.





EL INTENDENTE ABELLA, ANOCHE, JUNTO AL PERSONAL MUNICIPAL QUE SALIÓ A LA CALLE A ATENDER LOS RECLAMOS Y LAS CONSECUENCIAS QUE EL TEMPORAL DEJÓ EN LA CIUDAD.





Un auto que circulaba por Av. Yrigoyen fue desestabilizado por la correntada que bajaba del centro y terminó en un zanjón entre la calle y las vías.





LA ZONA DE LA BARRERA DE BERUTI Y ALEM, COMPLETAMENTE ANEGADA TRAS LA INTENSA LLUVIA.





VECINOS DE LA PLAZA ESPAÑA, CON EL AGUA HASTA CASI LAS RODILLAS. EDEN INFORMA A LA COMUNIDAD La empresa EDEN desea informar a sus usuarios que como consecuencia de la fuerte tormenta registrada en el día de ayer, salieron de servicio alimentadores de media tensión. Esta situación afectó la normal prestación del servicio eléctrico en el casco urbano, en algunos barrios tales como Josefa, Lubo, Las Acacias y en zonas sobre la ruta 4. Detectadas las fallas, personal de EDEN comenzó a trabajar de inmediato y de manera ininterrumpida en conjunto con Defensa Civil y la Municipalidad. Al momento de emitir este comunicado, continúan las tareas para la normalización del servicio.Por último, EDEN S.A. solicita a sus usuarios que: - En caso de divisar un cable caído en la vía pública, de aviso inmediatamente a nuestro Centro de Atención Telefónico: 0800-999-3336, a los Bomberos o puede acercarse a la Sucursal. - Evite el contacto con cables cortados e instalaciones eléctricas externas en general. - No intente retirar por su cuenta objetos o ramas caídos sobre las líneas aéreas de energía eléctrica. La empresa pone a disposición de sus clientes la línea gratuita para realizar reclamos técnicos las 24 horas: 0800-999-3336

Campana padeció otro fuerte temporal que dejó numerosas complicaciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: