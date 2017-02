Repavimentarán el boulevard Calixto Dellepiane

Así lo anunció el intendente Abella: "Se realizará un trabajo completo de reparación de la carpeta asfáltica desde Castelli hasta ruta 6", informó . Se construirá además una dársena en la intersección con San Martín y se realizará una serie de cambios que mejorarán el tránsito. El intendente Sebastián Abella anunció ayer que a la brevedad se iniciará un importante plan de repavimentación del boulevard Dellepiane y destacó que ya comenzaron los trabajos para la construcción de una dársena en la intersección con San Martín que mejorará notoriamente el tránsito. "Se realizará un trabajo completo de reparación de la carpeta asfáltica del boulevard desde Castelli hasta ruta 6", informó el jefe comunal. Y comentó que "de acá a fin de año con fondos provenientes de la Provincia de Buenos Aires más fondos municipales mejoraremos la transitabilidad de las calles de Campana". En cuanto a los detalles de la obra, el secretario de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Económico, Sergio Agostinelli, explicó que en búsquedas de soluciones se decidió realizar un recapado y recuperar parte del asfalto. Mientras que, en el caso del hormigón, se realizará una remoción de las placas para dar una solución definitiva. "Nos encontramos con una ciudad donde la base del rodamiento está vencida. Los pavimentos datan de más de 20 años para atrás. Por eso, un simple bacheo no termina de solucionar el problema", enfatizó el funcionario. Además comunicó que las obras comenzarán a la brevedad. "Son obras estructurales –agregó- que se realizarán de forma parcial para evitar cortes en varios puntos de la ciudad a la vez". "Si bien es cierto que los trabajos de bacheos continuos no implican una solución definitiva, son necesarios. Hay que de alguna manera reparar parcialmente para luego poder hacer una reparación final, es decir, darle una solución integral. Para ello seguimos gestionando fondos", concluyó Agostinelli. UNA DÁRSENA PARA MEJORAR EL TRANSITO El jefe comunal realizó este anuncio durante la supervisión de otros importantes trabajos. En la intersección de Dellepiane y San Martín se trabaja en la construcción de una dársena para el transporte público que mejorará notoriamente el tránsito en la zona. "Aquí tenemos un problema histórico que era que al detenerse el colectivo en esta parada se producía una importante congestión del tránsito", explicó Abella. Para ello, se realizará la reducción del tamaño del cantero central para que cuando el colectivo se detenga los vehículos que están detrás puedan continuar con su marcha. "También –detalló- en este trayecto que va desde Rawson hasta San Martín, se reparará la capa asfáltica del paño lindero a la vereda". En esa zona, a raíz de la rotura de la capa asfáltica por las raíces de los árboles, se acumula una importante cantidad de agua. "Este es un trabajo integral en toda la cuadra. Seguramente mejoraremos el bienestar de los vecinos que viven aquí y de aquellos que circulan a diario por la zona", finalizó el Intendente.

En diálogo con la prensa, Abella y Agostinelli dieron detalles de las obras.





ABELLA Y AGOSTINELLI RECORRIERON LOS TRABAJADOS YA INICIADOS





Los trabajos se realizan en Dellepiane y San Martin.





La darsena mejorara el transito en la zona.





El Intendente superviso el inicio de los trabajos. Se interrumpe el tránsito en Bv. Dellepiane y San Martín Por tal motivo, se modifica el recorrido de la Línea Sesenta (ex 204) y la parada de colectivos se traslada a 9 de Julio y Av Varela. El tránsito en boulevard Dellepiane y San Martín estará interrumpido debido a la construcción de una dársena, informaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte. Por tal motivo, se modifica el recorrido de la Línea Sesenta (ex 204). De ahora en más, el trayecto será desde Zárate: Ameghino, Pueyrredón, Bv Dellepiane, Jacob, Castelli, 9 de Julio y su ruta. En tanto que, desde Escobar a Zárate no sufre modificación. Además, la parada de Bv Dellepiane y San Martin se pasa a 9 de Julio y avenida Varela (frente a los taxistas). Según informaron, el corte y desvío será durante aproximadamente 30 días hasta tanto culminen las obras.

Repavimentarán el boulevard Calixto Dellepiane

