Hoy miércoles se repetirán las condiciones de calor sofocante que viene afectando a la ciudad desde hace varias jornadas. Hoy la temperatura rondará los 35 grados, con una sensación térmica de 40 grados. El cielo tendrá nubosidad variable y hay probabilidad de tormentas aisladas. Esas tormentas podrían acumular un monto moderado de lluvia y no traerán más que un alivio temporario en el calor húmedo imperante. La situación meteorológica sigue siendo gobernada por una masa de aire de origen tropical, sumamente húmedo y caluroso; por eso el tiempo agobiante tendrá un nuevo capítulo. La inestabilidad también seguirá vigente y se verificará en la formación de nubes de desarrollo vertical (convectivas), potencialmente generadoras de tormentas. Éstas se darán en forma aislada y en cualquier momento del día, aunque la madrugada y la tarde son los períodos más favorables. Mañana jueves el tiempo seguirá inestable y nuevamente se pueden dar tormentas aisladas. Hará mucho calor y la humedad seguirá alta. Hacia el atardecer el viento cambiará al sector Este y eso podría generar un alivio en la temperatura, aunque no será gran cosa. El viernes transcurrirá todo el día con una brisa del Este, que debería ayuda a que la temperatura no se dispare. Igual hará calor y seguirá inestable, con riego de nuevas tormentas. PRONÓSTICOS HOY, MIÉRCOLES 22: seguirá el calor sofocante, con 24 grados de mínima y 35 grados de máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y hay probabilidad de tormentas aisladas. El viento soplará débil del sector Norte. MAÑANA, JUEVES 23: la nubosidad será variable y el tiempo seguirá inestable, con probables tormentas aisladas. Estará sofocante, con 24 grados de mínima y 36 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Norte y rotará al Este. VIERNES 24: hay probabilidad de tormentas en la madrugada, luego mejorará. Bajará un poco la temperatura: 22 y 32 grados son los extremos previstos. El viento soplará débil a moderado del sector Este.



El Tiempo en Campana:

Calor, humedad y tormentas aisladas

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

