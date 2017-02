"El Principito" Witt entró en la recta final de su preparación para enfrentar el sábado a Christian "Al Capone" Guido. La velada será en el Club Plaza Italia y contará con otras peleas profesionales y amateurs. Antes, el viernes se realizará el pesaje. El púgil campanense Juan Manuel "El Principito" Witt entró en la recta final de su preparación para enfrentar el sábado a Christian "Al Capone" Guido, en una pelea que puede ponerlo frente a una chance mundialista por un título de la WPC (Comisión Mundial de Pugilismo). "Estoy muy motivado por esta pelea y la oportunidad de una eliminatoria", señaló Witt, cuyo equipo advierte que el italiano (radicado en nuestro país) será el oponente más difícil que le haya tocado enfrentar, tanto por su experiencia internacional como por los boxeadores de renombre con los que ya se ha enfrentado. "Serán 10 rounds contra un boxeador de primera línea. Es una eliminatoria mundialista, el rival será muy duro y exigente, viene a conseguir la oportunidad (de pelear) por un título mundial, y yo también quiero demostrar, y qué mejor que hacerlo acá con mi gente", afirmó Juan Manuel. La velada será este sábado 25 de febrero, en las instalaciones del Club Plaza Italia (Estrada 670) a partir de las 21 horas. Un día antes, el viernes, se realizará el pesaje. "Estamos en la recta final de un entrenamiento muy duro. El clima no ayuda mucho para hacer una buena preparación, pero lo hacemos igual a pesar de las altas temperaturas. Nos sentimos muy bien", señaló "El Principito", quien además detalló cómo son estos últimos días de preparación: "La última semana se hace un trabajo de descargo. Toda la carga fuerte del entrenamiento se empieza a disminuir hasta llegar al día del pesaje, que es la primera pelea del boxeador. El viernes pasado fue el último día de guanteo duro, con muchos sparring, cambiando de estilos y probando la defensa y el ataque". A su vez, Witt adelantó que ya estudió a Guido, especialmente en lo que hizo frente a Omar "Tito" Weis, "una pelea bisagra por enfrentar a una leyenda", explicó. "Encontramos falencias que vamos a tratar aprovecharlas a nuestro favor, y encontramos virtudes, así que esperamos que nuestra defensa sea invulnerable a esos ataques de él", contó Juan Manuel. MÁS ATRACCIONES El resto de la velada se completará con las peleas profesionales de Facundo "Veloz" Alcaraz vs. Carlos Almerindo Alvarez (Uruguay); Juan "Escoces" Monzón vs. Fernando "Feroz" Peralta; mientras que Natalia Reynoso y Agustina Caride harán las peleas femeninas de la noche frente a boxeadoras de la provincia de Buenos Aires. En tanto, en las peleas amateurs estarán Yamil "el Turco" Habib (69kg); José "la Maquina" Figuerero (83kg) y Martin "el Pitbull" Cáceres (63kg), quien irá por el Título Provincial Ligero. "Todos los chicos tienen su propia atracción y su propio público. Hay chicos como "Pitbull" Cáceres que es un boxeador amateur que pelea por un título bonaerense, un chico con muchísimas condiciones físicas. Lo tenemos al "Turco" Habib, un boxeador con una técnica depurada que se va a saber lucir en el ring. Después boxeadores de Buenos Aires como es José Figueredo, un boxeador crucero fuerte y agresivo, y después la tropa de profesionales. Los locales son Juan "Escocés" Monzón, con un invicto de siete peleas ganadas por K.O. entre el primer y segundo round; Alcaraz, joven pero con una experiencia como profesional y que se perfila para hacer una carrera interesante. Y después la invicta Natalia Reynoso, la atracción femenina. Creo que al público le gusta el boxeo femenino y ella es una gran atracción", detalló Juan Manuel sobre la velada que también tendrá exhibiciones de otras escuelas locales de boxeo como Valentina Zorzal Boxing, El Hombre de Arena Team y Cultura Oriente.

JUAN MANUEL WITT BUSCA UN NUEVO TRIUNFO PARA TRATAR DE LLEGAR A UNA CHANCE MUNDIALISTA.



Boxeo:

”Estoy muy motivado por la oportunidad de una eliminatoria mundialista”

