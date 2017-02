En el libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, los Buendía sufrían la circularidad de sus destinos por repetir sus nombres. Qué de cierto hay en eso? La gematría es una disciplina de la Kabalah que asegura que un nombre posee una vibración energética que si no se modifica, volverá a repetirse. Para eso los rabinos aconsejan a los padres la repetición de uno de los nombres, pero jamás la combinatoria completa. En el pasado era común que, al morir un hijo, a modo de sustitución se utilizara el mismo nombre al hijo siguiente. Ese secreto familiar era guardado celosamente, a veces sin ser jamás revelado. Si bien los secretos no hacen bien a nadie por su naturaleza oscura, sanarlos los coloca en el lugar de los misterios, de raíz luminosa. Para eso se ha desarrollado una disciplina , la psicogenética, que asegura que el inconciente también se hereda. Anne Ancelin Schustenberger en su obra Ay, mis Ancestros, estudia varios casos en los que se toma en cuenta la repetición del nombre familiar y sus consecuencias. En ella estaría el fundamento por el cuál se explica lo que lo que intrigó a García Márquez y a los rabinos. No es ninguna desgracia repetir un nombre, tampoco un trofeo. Lo ideal es darle a los hijos el nombre que le dicte el Ángel, que según mi opinión, jamás se equivoca.

El Panóptico:

El buen nombre

Por Fabiana Daversa

