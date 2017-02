NOTICIA RELACIONADA: Repavimentarán el boulevard Calixto Dellepiane Por tal motivo, se modifica el recorrido de la Línea Sesenta (ex 204) y la parada de colectivos se traslada a 9 de Julio y Av Varela. El tránsito en boulevard Dellepiane y San Martín estará interrumpido debido a la construcción de una dársena, informaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte. Por tal motivo, se modifica el recorrido de la Línea Sesenta (ex 204). De ahora en más, el trayecto será desde Zárate: Ameghino, Pueyrredón, Bv Dellepiane, Jacob, Castelli, 9 de Julio y su ruta. En tanto que, desde Escobar a Zárate no sufre modificación. Además, la parada de Bv Dellepiane y San Martin se pasa a 9 de Julio y avenida Varela (frente a los taxistas). Según informaron, el corte y desvío será durante aproximadamente 30 días hasta tanto culminen las obras.



Por repavimentación: Se interrumpe el tránsito en Bv. Dellepiane y San Martín

