Ternium compró Siderúrgica do Atlántico por 1582 millones de dólares

La empresa del Grupo Techint se quedó así con el 100% de las acciones de la fábrica de aceros semielaborados de la alemana Thyssenkrupp con sede en Rio de Janeiro. La familia Rocca, dueña del 70% de Ternium, la mayor acería de América Latina, compró por 1.582 millones de dólares el 100% de Siderúrgica do Atlántico, una compañía del grupo alemán Thyssenkrupp con base en el estado de Río de Janeiro; inaugurada hace apenas 5 años atrás. El anuncio de la compra de Siderúrgica do Atlántico lo realizó el Ceo de la companía, Daniel Novegil en la madrugada de Bélgica, donde se realizó el anuncio de los resultados 2016 de Ternium. Hoy, antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, los ejecutivos de Ternium anunciarán a los analistas de Wall Street los detalles de la operación con Thyssenkrupp. Los números de Ternium del ejercicio 2016 tuvo ingresos netos por U$S 706 millones, contra los apenas U$S 59,8 millones de 2015. La fábrica que ayer compró Ternium es productora de planchones de acero, con una planta siderúrgica localizada en el estado de Río de Janeiro. Tiene una capacidad anual de producción de planchones de alta gama de 5 millones de toneladas (casi la mitad de las 11 millones de toneladas anuales que maneja Ternium actualmente en el mercado), un puerto de aguas profundas y una planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 490 MW. La cotización de Ternium en la bolsa de Nueva York es de más de 5.000 millones de dólares y tienen ventas anuales por 10.000 millones entre sus plantas de Argentina, México, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Según trascendidos, de los U$S1582 millones acordados con Thyssenkrupp, U$S 1200 millones se desembolsarán en efectivo y los U$S382 La compra, no depende solamente de la firma de los contratos anunciados por Ternium, también está sujeto a las autorizaciones anti monopolio de varios países, incluyendo Brasil, Alemania y Estados Unidos. Ternium, la empresa del grupo familiar que comanda Paolo Rocca (30% cotiza en Nueva York y el resto es de la familia), comenzó en 1998 el proceso de transformación en el gigante actual de los aceros planos cuando compró la venezolana Sidor, que luego fuera estatizada por Hugo Chavez, y donde siempre se especuló la mediación de Nestor Kirchner, el entonces Presidente de Argentina.

DANIEL NOVEGIL, CEO DE TERNIUM, COMANDO PERSONALMENTE EL PROCESO DE COMPRA DE LA COMPANÍA CARIOCA



Ternium compró Siderúrgica do Atlántico por 1582 millones de dólares

