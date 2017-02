A las 19 horas, en cancha de Belgrano, está pautado el inicio del encuentro que completará la primera rueda de la Zona 6 Pampeana Norte. Luego de su emocionante triunfo sobre Belgrano en cancha de Puerto Nuevo, Otamendi FC buscará dar otro paso más en esta complicada historia que viene sorteando en su participación en la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C. Es que desde las 19 horas estará visitando a Sarmiento de Zárate en un partido correspondiente a la segunda fecha, suspendido en su momento por malas condiciones climáticas. Sin embargo, las lluvias volvieron a decir presentes ayer y con mucha intensidad, por lo que está en duda si la cancha de Belgrano estará hoy en condiciones para este encuentro. El "Gallito" debutó en este certamen con una victoria 2-0 sobre Defensores de La Esperanza y luego no pudo jugar su partido de la segunda fecha ante Sarmiento. Posteriormente conoció la protesta del "Defe" y la sanción que le aplicó el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que le dio por perdido ese partido y además le suspendió provisoriamente a los cinco jugadores que no tenía correctamente inscriptos (Alexis Tapia, Fernando Criado, Pablo Tornatori y Mariano y Marcelo González). Con ese panorama logró una victoria heroica frente a Belgrano el pasado sábado en cancha de Puerto Nuevo, ganando 2-1 en el cierre, con un gol de Emmanuel Vera y luego de jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos (al final del primer tiempo fue expulsado Leonardo González). Así, el entrenador Mauricio Torreira deberá volver a meter mano en la formación, dado que también está en duda la participa de Juan Leiva, quien salió lesionado en el primer tiempo frente a Belgrano. Por su parte, Sarmiento no pudo jugar en las primeras dos fechas por las lluvias y por ello debutó el pasado miércoles 15, cuando derrotó 2-0 a Belgrano con un doblete de Patricio Murinigo (ex CADU y Puerto Nuevo). Después, el sábado recibió a Defensores de La Esperanza en un partido que terminó 1-1. Con estos resultados y dado el fallo del Tribunal de Disciplina, las posiciones de esta Zona 6 Pampeana Norte son: 1) Defensores de La Esperanza, 7 puntos; 2) Sarmiento, 4 puntos (-1); 3) Otamendi, 3 puntos (-1); 4) Belgrano, 0 puntos. ¿SIN PÚBLICO? El fin de semana se disputará la cuarta fecha de esta Zona 6 Pampeana Norte, en lo que será el inicio de la segunda rueda. Así, volverán a enfrentarse Defensores de La Esperanza y Otamendi FC, luego de la polémica y los enojos que se generaron tras la protesta del Defe en el Tribunal de Disciplina. El partido, que todavía no fue confirmado, está programado para el sábado a las 17 en cancha de Puerto Nuevo. La novedad sería que se jugaría a puertas cerradas, sin público local (La Esperanza) ni visitante (Otamendi), según trascendió en las últimas horas.

OTAMENDI VUELVE A SALIR A LA CANCHA: ESTA VEZ SE PRESENTARÁ EN ZÁRATE.



Federal C:

Otamendi visita a Sarmiento en Zárate

