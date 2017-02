Nicolás Trosset ganó en Viedma y lo festejó en Campana

El arrecifeño estuvo ayer en el bar restó "La Catedral" para saludar a Tito Cocilova, uno de sus sponsors en el TC Pista. A la mesa también se sumó el Intendente Abella, quien confirmó su participación en la carrera de 1000 kilómetros que organizará el Turismo Carretera en agosto. Mañanita "tuerca" en "La Catedral". Luego de ganar la primera competencia del calendario 2017 del TC Pista, Nicolás Trosset pasó por la esquina de Varela y Sarmiento muñido del trofeo que obtuvo el último fin de semana en Viedma. Sucede que el piloto arrecifeño sostiene una larga relación con la familia Cocilova: Armando, quien ya no está, era muy amigo del padre de Nicolás, y la relación se extiende desde que Daniel Trosset era piloto años atrás: "La amistad que empezaron Armando y mi viejo, ahora la seguimos Tito y yo", aseguró. A la mesa, donde además estaba el Intendente Sebastián Abella, se sumó también Fito Paredes; quien le regaló al piloto la recién llegada "Campeones", con la cobertura de la carrera de Viedma en la que Trosset y su Torino preparado por Maquin Parts no tuvieron mayores inconvenientes. "Largué –contó- en primera fila, del lado de afuera junto a Federico Pérez, que corre con Ford. El picó en punta, pero en la segunda vuelta, en la orquilla se le desacomodó el Ford, y me le colé por afuera. No me agarró más. El auto se comportó de diez y me dio mucha tranquilidad. Creo que nos espera un gran año ya que hay muchas cosas para evolucionar". El tercero fue Valentín Aguirre, con un Dodge. Café mediante, Trosset explicó que entre la tensión, la emoción (a un año del fallecimiento de su madre, Nancy Fontana) y el desgaste físico; casi se quedó sin fuerzas para levantar la copa en el podio. La pregunta de rigor al Intendente se la hizo el mismo Trosset: "¿Y Sebastián?, ¿Te vas a prender éste año?" A lo que Abella contestó: "Prenderme no, pero 3 ó 4 fines de semana me puedo tomar. Tengo que ver. Tienen que ser circuitos que queden relativamente cerca. Ganas no me faltan". Lo que sí confirmó Abella es que, por invitación de Gabriel Ponce de León, el próximo 6 de agosto participará en la carrera de 1000 kilómetros que organizará el Turismo Carretera para festejar los 80 años de la categoría. Tendrá lugar el en autódromo el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez, de Capital Federal. Cada auto tendrá tres pilotos que se irán turnando en el manejo: serán aproximadamente cinco horas de carrera. "Todavía no sé quién será el tercer piloto del equipo, pero de lo que sí estoy seguro es que va a ser una jornada inolvidable y ningún piloto se la quiere perder. No importa quién gane, será una verdadera fiesta para todos los que amamos los fierros: 80 años no se cumplen todos los días", reflexionó el Intendente.

Nicolás Trosset ganó en Viedma y lo festejó en Campana

