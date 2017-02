El Intendente destacó los trabajos realizados en San Cayetano que evitaron inundaciones o anegamientos pese a las intensas lluvias que sufrió la ciudad este martes. Además, realizó un balance del accionar del Municipio tras el temporal. El intendente Sebastián Abella destacó ayer la obra hidráulica realizada en San Cayetano que permitió que el barrio no sufriera ningún tipo de inconveniente pese a los 80 mm de agua de lluvia que cayeron en menos de una ahora ayer por la tarde en la ciudad producto de un intenso temporal. "Dónde el Municipio ya invirtió no tuvimos problemas. Por eso vamos a seguir realizando obras hidráulicas para que los vecinos no se inunden más", aseguró el jefe comunal como sucedió en las zona de la Plaza España o Alem y Berutti y las calles Iriart o Andrés del Pino "que presentan un problema histórico en cuanto a la planificación de los desagües de la ciudad". Durante la conferencia de prensa brindada junto al secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano; el coordinador de Defensa Civil, Osvaldo Alday y el director general de Defensa Civil, Juan Carlos Ruiz, Abella también se refirió a las actuaciones del Municipio para asistir a las zonas afectadas por el temporal. "Estuve al frente del operativo y el trabajo fue positivo. Se intervino en forma rápida en todos los sectores que sufrieron inconvenientes", remarcó al tiempo que reconoció "errores" en cuanto a la coordinación de los equipos "que servirá para aprender y mejorar", dijo. "Al igual que en otras localidades de la provincia, Campana sufrió las inclemencias del tiempo con ráfagas de viento y precipitaciones récord en un poco tiempo que provocaron la caída de alrededor 30 árboles -que ya fueron retirados de la vía pública- y calles que sufrieron anegamientos porque se taparon las bocas de tormentas con ramas y residuos que el agua arrastró", comentó. El temporal también afectó las zonas más bajas de los barrios Otamendi, Lubo, Villanueva y La Josefa donde hubo viviendas afectadas pero no evacuados. "El agua bajó pero en forma gradual por los que las distintas secretarías municipales se encuentran hoy trabajando en esos lugares", informó. Y concluyó remarcando la firme decisión del Municipio "de seguir trabajando, dando siempre la cara, para poner a la ciudad en orden y cuando el clima nos vuelva a azotar tener la mayor posibilidad de recursos humanos y herramientas". Alday, a su turno, explicó que en el transcurso de la jornada de hoy se están llevando a cabo tareas de reparación del suministro eléctrico como de ramas y desechos de la calle que fueron arrastrados por la tormenta. Respecto al plan de contingencia implementado, el coordinador de Defensa Civil señaló que si bien se pudo dar respuesta inmediata, "surgieron problemas de comunicación entre los actores intervinientes lo que dificultaba establecer prioridades debido a la preocupación que generó el temporal". "Por ello –continuó- vamos a seguir trabajando en forma conjunta y articulada para poder corregir estos errores". A su turno, Ruiz sostuvo que cerca del 80% del agua de lluvia acumulado ya drenó por sus canales naturales al tiempo que pidió a la población que no arroje residuos a la calle porque obstruyen los sumideros y bocas de tormenta. Asimismo, ponderó la labor del equipo de Defensa Civil que lleva casi un año cumpliendo tareas y está a disposición las 24 horas de la ciudad. "Tenemos dos equipos de trabajo con dos móviles que están muy comprometidos con su tarea y se capacitan continuamente para brindar lo mejor", remarcó Ruiz como también el trabajo en conjunto con otras dependencias municipales -como Parques y Jardines, Servicios Públicos, CEMAV- EDEN y Policía "para responder a cada eventualidad". En tal sentido, Milano mención que los equipos de Defensa Civil intervinieron en más de 30 eventos priorizando aquellos donde había mayores riesgos. "Primero actuamos donde había cables caídos asegurando las zonas para que pueda actuar EDEN y luego trabajamos sobre los árboles caídos retirándolos de la vía pública", declaró. Y agregó: "La ingeniería hidráulica de las ciudades no está diseñadas para contener lluvias como la ocurrida ayer. Por eso es importante que los desagües, que ayudan a descomprimir esta situación, funcionen correctamente". Milano, por último, señaló que durante el temporal no hubo denuncias de hechos delictivos

Abella destacó los trabajos realizados en San Cayetano que evitaron inundaciones.



Tras el temporal:

”Vamos a seguir invirtiendo en obras hidráulicas para que los vecinos no se inunden más”, aseguró Abella

