Se realizó el tercer Juicio por Jurados en la Departamental Zárate-Campana

Se desarrolló en el Tribunal Oral Nº 2 y el imputado fue hallado culpable de "Homicidio culposo". Se analizó un caso de 2015, ocurrido en Zárate, donde Jonathan Benítez recibió un disparo de arma de fuego accidental cuando un amigo suyo manipulaba un arma de fuego. Ayer se conoció el veredicto del tercer Juicio por Jurados que se realizó en la Departamental Zárate-Campana. Fue en el Tribunal Oral Nº 2 de nuestra ciudad (en el edificio ubicado sobre la calle Andrés Del Pino, frente al Acto), donde se analizó un Homicidio ocurrido en enero de 2015 en el barrio 6 de Agosto de Zárate. Aquella noche, Jonathan Benítez, de 23 años, recibió un disparo en la zona del cuello cuando se hallaba junto a su hermano y un amigo, identificado como César Paredes, quien se encontraba manipulando un arma de fuego. Fue así que accidentalmente se habría desatado la tragedia. El proceso contra el imputado comenzó el lunes 20, con la selección de jurados (doce titulares y seis suplentes), los lineamientos del juicio y el testimonio de un testigo. Posteriormente, el martes 21 se escucharon más testimonios de testigos, mientras que ayer fue el turno de los peritos. Luego se señalaron los alegatos y entonces llegó el tiempo de la deliberación del jurado, que debía decidir si era o no culpable de "Homicidio con dolo eventual" como planteó el fiscal de acusación, José Luis Castaño; o de "Homicidio culposo" por imprudencia como pidió el abogado defensor Sergio Santapa. Finalmente, tras una hora de deliberación, el jurado llegó a un veredicto de culpabilidad por "Homicidio culposo" contra Paredes por mayoría de 11 votos. El próximo y último paso de este proceso, ya sin la presencia de los jurados, será el jueves 2 de marzo, cuando la Presidenta del Tribunal, Dra Elena Bárcena, dicte la sentencia, que podría ser de hasta 5 años por el "Homicidio culposo" o de hasta 6 años por "Tenencia ilegal de arma de guerra", una situación que no estuvo en discusión en el juicio. Durante el proceso, el Secretario del Tribunal Oral Nº 2 fue el Dr Federico Martinengo y como Auxiliar Letrado ofició el Dr Facundo Quinteros. JUICIO POR JURADOS. Para conformar el Jurado se cita a 48 vecinos de la Departamental Zárate-Campana previamente preseleccionados. De ese total, finalmente son escogidos doce jurados titulares y seis suplentes. Al momento de brindar veredicto, si al menos diez de los doce encuentran culpable al imputado, el Presidente del Tribunal tiene hasta cinco días para definir la condena. En cambio, si cinco de los doce jurados hallan inocente al acusado, éste será absuelto en ese mismo momento. Cualquier otro resultado de la deliberación generará que el proceso continúe de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal. En la Departamental Zárate-Campana, el primer Juicio por Jurados se realizó en abril de 2016. Fue por una causa de "Homicidio Simple" del año 2014 que tuvo como imputada a Gladys Porreca, una mujer que por entonces tenía 82 años y que habría apuñalado en su domicilio de Capilla del Señor a Roberto Marcelino, de 74 años, aparentemente tras un altercado. En esa oportunidad, diez de los doce jurados encontraron culpable a Porreca de "Homicidio Preterintencional" (ocurre este delito cuando habiendo intención o dolo en el agresor de provocar lesiones a otra persona con un medio idóneo para ello, le provoca finalmente la muerte, sin que razonablemente el medio utilizado sea apto para ese fin). En tanto, el segundo Juicio por Jurados de la Departamental fue el primero para un hecho ocurrido en nuestra ciudad. Fue en octubre pasado, cuando Sandro Raúl Antonio Monzón fue declarado culpable del homicidio de Julián Esteban Moreira, ocurrido en febrero de 2009. El fallo fue por mayoría, aunque no unánime, por lo que se desprende que diez u once de los doce jurados se definieron por la culpabilidad del imputado del delito de "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Posteriormente, el 4 de noviembre, el juez Daniel Rópolo condenó a 16 años y 8 meses de prisión al imputado.

Juicio por Jurados. Imagen meramente ilustrativa.



Se realizó el tercer Juicio por Jurados en la Departamental Zárate-Campana

