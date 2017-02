Hoy jueves el calor sofocante seguirá reinando en la ciudad, estimándose que la temperatura fluctúe entre un valor mínima de 24 grados y uno máxima de 35 grados. La quedad se mantendrá muy alta y hará que la sensación térmica supere los 40 grados. Estas condiciones favorecerán el desarrollo de nubes, que podrían producirá chaparrones y algunas tormentas hacia el atardecer. La situación meteorológica sigue siendo gobernada por una masa de aire de origen tropical y por lo tanto el ambiente agobiante otra vez se hará presente. Dentro de ese verdadero "caldo de cultivo", se formarán nubes de desarrollo vertical, que crecerán durante la tarde y podrían descargar chaparrones hacia el atardecer. La intensidad de esos chaparrones es difícil de predecir pero serían inicialmente moderados. También puede pasar que se produzcan en lugares cercanos y que finalmente no lleguen a afectar a nuestra ciudad. El carácter aleatorio de los mismos obliga a hacer esa aclaración. Mañana viernes soplará una brisa suave del Este que apenas si moderará la temperatura. Por lo tanto, será otro día sofocante. Habrá más estabilidad y entonces el sol brillará, acompañado de algunas nubes. El sábado seguirá caluroso y húmedo, con muy poco viento y bastantes nubes en el cielo. El sol tendrá una presencia limitada y el tiempo volverá a ser inestable. El domingo aclarará y se estabilizará. El calor no aflojará y otra vez el termómetro se acercará a los 35 grados. El lunes seguirá el tiempo bueno, dentro de un ambiente de calor sofocante. El martes no cambiará el panorama térmico, mientras que se verán más nubes y otra vez la inestabilidad se hará presente. PRONÓSTICOS HOY, JUEVES 23: será un día de calor sofocante, con 24 grados de mínima y 35 grados de máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y hay probabilidad de chaparrones y tormentas aislada hacia el atardecer. El viento soplará débil del Noroeste. MAÑANA, VIERNES 24: el calor seguirá sofocante, con 22 grados de mínima y 32 grados de máxima. El cielo estará algo nublado y el viento soplará débil del sector Este. SÁBADO 25: aumentará la nubosidad y el tiempo se volverá inestable. Seguirá caluroso y húmedo, con 23 grados de mínima y 31 grados de máxima. El viento soplará débil de direcciones variables.



El Tiempo en Campana:

Sofocante. Probables tormentas vespertinas

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

