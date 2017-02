Referentes del PJ Campana se reunieron con la diputada provincial Valeria Amendolara

El encuentro giró en torno a las cuestiones de ABSA y la instalación del peaje en Ruta 6. Participaron Mauro Magallanes, Andrea García, Luis Chesini y Alejandro Robledo. El peronismo de Campana sigue trabajando alrededor de dos temas centrales para la ciudad: la situación de ABSA y la instalación del peaje de la Ruta 6. Una comitiva integrada por Mauro Magallanes, vicepresidente del PJ Campana; Luis Chesini, presidente del bloque de concejales del FPV-PJ; Andrea García, secretaria de Organización; y Alejandro Robledo, miembros del Consejo del Partido, se entrevistaron con la diputada provincial Valeria Amendolara en la ciudad de La Plata. Magallanes comentó que "en relación a ABSA, expusimos los antecedentes de la situación en la ciudad, desde que el intendente Abella expresara que el agua de la ciudad no era recomendable para ser ingerida, y se le acercó la documentación y artículos relacionados al asunto". "Valeria se comprometió a llevar el tema al recinto de la Cámara de Diputados para instar al Municipio a que finalmente realice los exámenes correspondientes. La diputada tiene en La Plata un conflicto similar con ABSA, por lo que está familiarizada con la cuestión y esa dispuesta a colaborar", señaló. Por su parte, García precisó sobre el peaje volvieron de la reunión "con la tranquilidad de que también este asunto llegara a la cámara de Diputados". "Concretamente se va a solicitar que no se construya ninguna cabina de peaje en el partido, y en caso de ser irrefrenable la instalación, que ningún vecino de nuestra ciudad, sea de Los Pioneros, del Centro o Lubo o cualquier barrio tenga que abonar un peaje para circular dentro del partido", expresó. El jefe de los concejales peronistas afirmó que además de discutir estas cuestiones el encuentro sirvió para recabar información "de varios temas en los que trabaja la diputada, quien ya se comprometió a visitar nuestra ciudad en breve. Hay proyectos muy interesantes, como por ejemplo la licencia laboral por violencia de género para todo el ámbito de los empleados públicos de la provincia", aseveró. "La visita en netamente positiva, no solo sabemos que vamos a llevar al Poder Legislativo de la provincia dos temas que tanto nos preocupan como ABSA y el peaje, sino que también el afianzar un vínculo con la diputada es muy relevante para poder en el futuro canalizar otras cuestiones", sostuvo Robledo. "Esto tipo de trabajo de verdadera militancia, con la búsqueda concreta de resultados y acciones, están definiendo la actualidad del peronismo. Un bloque activo en el HCD, y una estructura partidaria que usa el tiempo, en trabajar por y para los vecinos. Este es el peronismo que queremos para nuestra ciudad, este es el peronismo que estamos construyendo", concluyó.



Referentes del PJ Campana se reunieron con la diputada provincial Valeria Amendolara

