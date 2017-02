El Frente Renovador exigió que se apliquen las ordenanzas de apoyo a las murgas

Para Ghione, "resultaría doloroso" pensar que Cambiemos quiere eliminar la cultura como expresión popular o intentar degradarla". Colella denuncia que la gestión actual "por un mero capricho" ha dejado "sin efecto" a dichas normas. El bloque de concejales del Frente Renovador aseguró que "la situación de las murgas son un ejemplo más de una actitud constante de la actual gestión de incumplir el mandato del HCD", en referencia a ordenanzas que reglamentan el apoyo municipal hacia las murgas barriales que no estarían siendo aplicadas. "Las ordenanzas municipales imponen al Ejecutivo Municipal participar activamente y colaborar en la organización de los corsos donde actúan las murgas locales. Esto implica aportar los elementos necesarios para que la actividad pueda desarrollarse, tales como escenarios, audio, luces, seguridad, etcétera", explicó el concejal Juan Ghione. "Sin dar respuesta alguna, se les niegan todos esos aportes impidiendo o restringiendo dicha expresión cultural", denunció. El edil consideró que "determinados funcionarios" prefieren "pasar por arriba de una ordenanza dejando vulnerables los derechos de diversas organizaciones de Campana". Por su parte, el concejal Marco Colella señaló que "la celebración del carnaval, como una expresión popular, es de suma importancia dentro de lo que se considera la cultura, y esto no es solo producto de nuestro pensamiento individual sino porque existe una ordenanza desde junio del 2015 que así lo indica". "La gestión actual, por un mero capricho prefiere, subjetivamente, dejar sin efecto fáctico la obligación que tienen de contribuir a la organización de tales actividades en los festejos de carnaval, argumentando simplemente que ´no se les dará nada´", aseveró. Para Ghione, "resultaría doloroso pensar que otros de los planes que tiene Cambiemos es eliminar la cultura como expresión popular o intentar degradarla. El mero hecho de dejar descubierto durante tanto tiempo la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, conduce inequívocamente a dicha conclusión", advirtió. "La cultura es de todos, no es solo para un sector y no puede manejarse y medirse poniendo adelante intereses políticos. Es necesario que se respeten las ordenanzas. Puede la gestión actual no estar de acuerdo o inclusive no gustarle una murga o las personas que las organizan, pero lo que no pueden hacer es negar que deben acompañar y posibilitar que se puedan llevar a cabo las actividades", añadió. "Sabemos que mantener una murga cuesta mucho esfuerzo tanto para las familias como para aquellos integrantes que esperan ansiosos el mes de febrero, con mucha ilusión de mostrar su arte. Cambiemos debe acompañar este tipo de actividades no sólo por ser la gestión actual sino porque no deben dejar de incumplir determinadas ordenanzas", concluyó Colella.

El Frente Renovador exigió que se apliquen las ordenanzas de apoyo a las murgas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: