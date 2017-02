Dictaron la conciliación obligatoria en Atanor

EL SECRETARIO GENERAL DEL GREMIO, NORBERTO LUBO, DENUNCIÓ QUE "ESTÁN DEJANDO A 80 FAMILIAS EN LA CALLE"

La empresa había cerrado repentinamente sus puertas.El Sindicato Químico de Zárate-Campana, con jurisdicción en Baradero, manifestó su repudio y se declaró en alerta. El Ministerio de Trabajo dictó ayer por la noche la conciliación obligatoria en el conflicto de Atanor. Previamente, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate mostró su repudio al cierre repentino de la planta ubicada en Baradero, donde el gremio tiene jurisdicción. Más allá de la medida ministerial, no se sabe si la empresa reasignará tareas a sus empleados. "Están dejando a 80 familias en la calle. No vamos a tolerar que cierren las fuentes de trabajo. Hay una maniobra de asustar para poder ajustar", aseguró Norberto Lubo, secretario general del gremio. "Es un día triste, lo que está pasando en la localidad es de no creer", lamentó. Más de un centenar de trabajadores de la empresa Atanor fueron despedidos por el cierre de las plantas químicas de las localidades de Baradero y Munro, como parte del proceso de reducción iniciado hace unos meses y alegando la necesidad de "concentrar" sus esfuerzos en las fábricas de San Nicolás, Pilar y Río Tercero, Córdoba. Pero lo que más indignó a los trabajadores es que encontraron con el portón cerrado cuando fueron a trabajar ayer a las cuatro de la madrugada y los porteros del lugar les entregaron un papel en el que la compañía informaba que cesará su actividad productiva. "Nosotros veníamos viendo maniobras de la empresa con productos terminados y con la materia prima. Había poca reposición de materia prima, hasta que directamente no entró más", comentó Lubo. Aunque los trabajadores denunciaron públicamente que la decisión se tomó sin previo aviso, desde la compañía señalaron a este medio "que las plantas están cerradas definitivamente y que se enviaron los telegramas de despidos y se pagaron las indemnizaciones correspondientes". De acuerdo a Carlos Felipón, delegado en la planta de Baradero, el cierre se debió a un cambio en las políticas comerciales de la compañía. "La planta producía acetato de etilo, ácido acético, y ahora los están importando. La empresa optó por la importación de los que se producía en Baradero porque aparentemente es más rentable", señaló. Atanor, parte del Grupo Albaugh LLC (con sede en Iowa, Estados Unidos), informó a través de un comunicado que "continúa con su proyecto de inversiones" en el país destinadas a "promover sinergias que permitan seguir ofreciendo un servicio y productos de alta calidad a sus clientes" y "fortalecer año tras año el importante posicionamiento de la compañía en el mercado de protección de cultivos". Atanor es una empresa con más de 75 años produciendo reconocidos fitosanitarios que contribuyeron al desarrollo de la agricultura argentina para los cultivos de soja, maíz, cereales y algodón, entre otros. Posee además plantas en Pilar, San Nicolás, Río Tercero, La Pampa y en Río de Janeiro, Brasil.

Dictaron la conciliación obligatoria en Atanor

