Cayó 3 a 0 en un partido que se definió en el primer tiempo y que completó la primera rueda de la Zona 6 de la Región Pampeana Norte. El sábado inicia la segunda: el "Gallito" y Defensores de La Esperanza jugarán desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo. Luego del esfuerzo realizado el pasado sábado y con seis importantes bajas, Otamendi cayó anoche sin atenuantes ante Sarmiento en Zárate, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C. Fue por 3 a 0, en un partido que se jugó en cancha de Belgrano y que completó la primera rueda de esta zona que ahora comandan Defensores de La Esperanza y Sarmiento con 7 puntos, mientras Otamendi tiene 3 y Belgrano todavía no ha podido sumar. Anoche, en Villa Massoni, "el Gallito" cayó por primera vez en el campo de juego (su derrota ante La Esperanza fue en el Tribunal de Disciplina), en un encuentro que prácticamente se definió en el primer tiempo. Es que Sarmiento abrió rápido la cuenta (gol de emboquillada de Walter Sampo a los 11) y, en los cinco minutos finales, lo liquidó con tantos de Murinigo (ganó por el segundo palo) y el propio Sampo para el 3-0 (cabezazo a centro de Cevasco). Luego, en la segunda mitad, Otamendi mejoró su imagen y emparejó las acciones, pero no pudo llegar al descuento a pesar de los cambios que introdujo el entrenador Mauricio Torreira en busca de variantes en la ofensiva. SEGUNDA RUEDA El sábado comenzará la segunda rueda de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte. A las 17 horas, en cancha de Puerto Nuevo, Defensores de La Esperanza recibirá a Otamendi FC con arbitraje de Marcos Vega; mientras que Belgrano y Sarmiento jugarán en Zárate con Guillermo Yacanto como juez del encuentro. Por los resultados que se dieron en la primera rueda y el fallo del Tribunal de Disciplina que castigó a Otamendi, puede ser una fecha que defina a los dos clasificados de esta Zona 6. Es que si La Esperanza y Sarmiento vuelven a sumar de a tres, obtendrán su boleto a la próxima instancia. SINTESIS DEL PARTIDO SARMIENTO (3): Ariel Juinevich; Leonel Bargas, Franco Vellaini, Ariel Grothuis, Ignacio Boninsegna; Estebán Cevasco, Néstor Fernández, Damián López, Gastón Scisi; Walter Sampo, Patricio Murinigo. DT: Osvaldo Diez. SUPLENTES: Iván Abrigo, Sebastián Rivas, Daniel Bellizi, Diego Martinaría y Julio Sampo. OTAMENDI (0): Juan Zeballos; Juan José Leiva, Bruno Tirado, Matias Velázquez, Adrian Merlo; Pablo Córdoba, Matías Silva, Gastón Rondan, Brandon Romero; Santiago Bonora y Mauricio Maldonado. DT: Mauricio Torreira. SUPLENTES: Nicolás Sosa, Ulises Bertuni, Emmanuel Vera, Carlos Del Fabro y Leonardo Cáceres. GOLES: PT 11m Walter Sampo (S), 41m Patricio Murinigio (S) y 44m Walter Sampo (S). CAMBIOS: ST Bertuni x Rondan (O), 2m Del Fabro x Maldonado, 13m Vera x Bonora (O), 26m Bellizi x W. Sampo (S) y J. Sampo x Scisci (S) y 29m Martinaría x López (S). AMONESTADOS: Velázquez, Bonora, Rondan, Del Fabro y Córdoba (O). CANCHA: Belgrano de Zárate. ÁRBITRO: Francisco Lasca (San Pedro). ASISTENTES: Marcos Santos y Carlos Salinas.

Bruno Tirado sale con el balón dominado ante la marca de Gastón Scisci, de Sarmiento.





LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ OTAMENDI AYER EN ZÁRATE.





PABLO CÓRDOBA BUSCA EL BALÓN EN UNA ACCIÓN DEFENSIVA.



Torneo Federal C:

Otamendi no pudo con Sarmiento en Zárate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: