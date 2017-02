La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/feb/2017 Sin acuerdo, los docentes van al paro y no inician las clases







Así lo anunciaron los gremios con representación en todo el país. Es por los "topes salariales" y "la negativa oficial a discutir paritarias nacionales". La huelga será el próximo 6 y 7 de marzo, por lo que se posterga el inicio efectivo de clases. Los cinco gremios docentes con representación en todo el país (SADOP, CEA, AMET, UDA Y CTERA) decidieron una huelga general de 48 horas para el 6 y 7 de marzo, en rechazo de "los topes salariales" y a "la negativa oficial a discutir paritarias nacionales", de modo que el ciclo lectivo no comenzará en las fechas previstas por el Ministerio de Educación. Así lo anunció Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, en una conferencia de prensa que ofrecieron los sindicalistas nacionales del Frente Gremial Docente, entre ellos Roberto Baradel y Eduardo López, en medio de la negociación que mantenían con el Gobierno. La Nación mantiene su propuesta de un aumento salarial del 18%, en línea con la inflación que el oficialismo prevé para este año, mientras los docentes estiman la suba de precios va a ser mayor a ese porcentaje y además piden por la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. Sin embargo, fuentes oficiales justificaron la actitud que mantiene el Gobierno en las negociaciones salariales, al afirmar que "la paritaria nacional 2017 fue sellada a través de la automatización del salario inicial docente en un 20% por encima de lo que se acuerde en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil". "Así quedó establecido en la negociación paritaria 2016", sostuvieron a ámbito.com. En tanto, los gremios de la provincia de Buenos Aires resolvieron no iniciar las clases el próximo 6 de marzo tras rechazar la oferta del gobierno bonaerense de un aumento del 18% con una cláusula gatillo de ajuste por inflación y adhirieron al paro nacional por 48 horas dispuesto por las entidades gremiales nacionales. La medida la adoptaron esta tarde el Frente Gremial Docente que integran AMET, FEB, Sadop, Suteba y UDA y la Unión Docentes de la provincia (UDOCBA), tras la reunión de la Comisión Técnica Salarial que sesionó ayer en el ministerio de Economía Provincial. El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza precisó que en la reunión se ratificó la propuesta de aumento de un 18 por ciento con una cláusula gatillo sujeta a la inflación lo que permite que los maestros "le ganan o le empatan a la inflación". "El aumento es 18 por ciento o la inflación, si fuera mayor", explicó Lacunza quien consideró que "con diálogo y voluntad de acuerdo" podrían iniciarse las clases en la provincia. "El año pasado otorgamos un incremento del 35 por ciento y la inflación en provincia fue del 36,5 por lo tanto, no hay un deterioro salarial a nuestro juicio", graficó. En conferencia de prensa, los gremios docentes advirtieron que incluso podría haber otra huelga de 48 horas si no escuchan su reclamo. "De no haber respuesta a nuestro reclamo vamos a impulsar junto a todos los sectores otro paro de 48 horas con marcha nacional a Plaza de Mayo en defensa de las paritarias libres, de la educación y del salario", advirtieron los docentes. "(El Gobierno) Tiene tiempo para reflexionar. Lo que está haciendo con esta medida es llevar a todo el país a un gran conflicto nacional. Le hemos planteado al Ministerio de Trabajo que nos convoquen", sostuvieron al reclamar una convocatoria a la paritaria nacional. El paro nacional docente coincidirá con la huelga de estatales que lanzó ATE para esos dos días y con la marcha que hará la CGT al Ministerio de Producción. "El 8 de marzo nos adherimos al paro internacional de mujeres. La segunda semana haremos clases públicas, foros y asambleas en las escuelas. Si no acordamos, la tercera semana habrá una gran marcha nacional educativa con todos los sectores para seguir peleando por los reclamos de los trabajadores", agregó Alesso.

