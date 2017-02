La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/feb/2017 Creatividad y compromiso frente al desafío emprendedor











Gastón Boechat, vicepresidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana Gastón Boechat, vicepresidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, reflexiona sobre el rol de la institución y su agenda del 2017. La formación de un Grupo de Tutoría gratuito, o un curso anual para emprendedores son parte de los proyectos. "La ronda de contactos que hacemos anualmente, el año pasado fue la segunda en convocatoria a nivel provincial. Y aparte, traccionamos negocios entre los socios que, de manera individual no podrían llevarse a cabo. Formamos UTEs todo el tiempo y es uno nuestro mayor orgullo: que entre todos nos podamos dar una mano, o colaborar con sugerencias y segundas opiniones", cuenta Gastón Boechat, vicepresidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, que nuclea a más de 140 socios y sumando. El titular de la agencia "New Graph", cuyo principal negocio es el marketing digital y el diseño web, cuenta que volverán a organizar las Charlas de Emprendorismo: "El año pasado reunimos más de 1500 chicos de secundarias públicas y privadas. Ahí incluso les hablamos de cosas que la facultad no te enseña, como por ejemplo salir a buscar clientes, o pelear para que el cheque que te dan sea a menos días" y que en agenda buscan articular con entre los socios "Grupo de tutoría gratuitos y abiertos a la comunidad. Contamos con arquitectos, contadores, abogados, que brindarán su tiempo, conocimiento y experiencia para escuchar problemas y proponer soluciones o segundas opiniones. La idea es ser solidarios y hacerse cargo de los problemas que tiene el emprendedor", asegura y aclara que su cámara no solo nuclea a jóvenes, y que emprendedor puede ser cualquiera. Otro de los proyectos en marcha es el curso anual para emprendedores que será articulado con el Colegio Armonía: "La idea es que cualquier persona que asista tenga un panorama y conozca las herramientas disponibles para iniciar un emprendimiento: beneficios fiscales, marketing, ventas, compras… conocimientos que por ahí se adquieren a prueba y error. Es sabido que más del 70% de los emprendimientos fracasan. La primera razón, es el financiamiento; pero también el fracaso está asociado a la falta de planificación y se maneja por intuición". Apoyos e incentivos Según Boechat, otro de los objetivos que perseguirá este año la Cámara será que la Municipalidad genere ordenanzas en línea con leyes nacionales y fomenten el emprendedorismo, o se destinen partidas específicas vinculadas a apoyar a emprendedores locales. En ese sentido, al ser consultado por la Jornada PyME, que tuvo lugar en la UTN el miércoles 22, que fuera organizado por la Municipalidad de Campana, la Agencia de Desarrollo Campana, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Provincia y Nación; comentó: "Es información valiosa que se baja sobre los beneficios y promociones disponibles: hay aportes no reembolsables, créditos fiscales, devoluciones de tasas, capacitación, mejoras tecnológicas. Por ejemplo, yo puedo ir a una empresa con mi PyME, y ofrecerle la automatiza-ción de un proceso. Ese trabajo cuesta $100.-, pero como entra en los parámetros de un programa de promoción de mejora tecnológica, al cliente le cuesta $30.- y el gobierno pone $70.- a través de un aporte no reembolsable. En general, son fondos que bajan de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo". Sin embargo, que haya incentivos disponibles, aparentemente no siempre significa que se puedan plasmar en la práctica. "Uno de nuestros mayores anhelos que tenemos como institución –explica Boechat- es contar con un espacio físico y tener a una persona que se especialice en gestionar este tipo de cosas. Tal vez un camino para lograrlo sea articulando con la Agencia de Desarrollo Campana. Lo que pasa es que programas de fomento e incentivos hay cientos, pero no todos están abiertos todo el tiempo o durante todo el año, y otro punto a considerar es el volumen de dinero que manejan esos fondos. Por ejemplo, puede haber un programa que se llame "Mi galpón", para construir tu depósito. Perfecto. Pero cuando entrás a investigar de qué se trata, lo disponible es el equivalente para 6 galpones para todo el país. También hay que saber cómo y cuándo entrar: comprender los tiempos. Es decir, tener la carpeta y toda la documentación lista para cuando se abre la convocatoria. Porque cuando se abre la convocatoria de un plan, en general, si no tenés una estructura administrativa que te acompañe, difícilmente puedas llegar con los plazos. Es decir: hay muchas oportunidades, pero a veces te acobardan los trámites, o no te dan los tiempos, lo cual te desalienta. Por eso, desde nuestra Cámara, queremos articular acciones para que todos esos beneficios y promociones sean más amigables para la gente que recién empieza o no cuenta con un soporte administrativo adecuado".





La Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, nuclea a más de 140 socios.

