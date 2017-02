Franco Almirón y Felipe Modarelli participarán de este encuentro internacional que se realizará en Tigre. El evento contará con la presencia de los Equipos Nacionales de Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Comienza el lunes 27. Siguen las buenas noticias para el remo de Campana: se dio a conocer el jueves la nómina de atletas que conformarán la Selección Argentina de remo en sus categorías junior y senior para competir en la "Copa América", y Felipe Modarelli y Franco Almirón están en ella. La "Copa América" es un encuentro internacional de remo, que en esta oportunidad se llevará a cabo en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, y que contará con la presencia de los Equipos Nacionales de Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. El lunes 27 de febrero, primero de los dos días feriados de carnaval, se correrán siete finales y las eliminatorias de todos los singles (masculino y femenino, junior y senior). El martes 28, en tanto, se realizarán las cuatro finales de los singles y otras siete más (doble par, dos sin, cuádruple y cuatro sin, ambos sexos, ambas categorías) Esta regata servirá a todas las delegaciones participantes como evaluación con vistas al Campeonato Sudamericano 2017 de Brasilia. A los fines del Equipo Argentino, ésta será una evaluación cerrada, ya que fue el propio Cuerpo Técnico Nacional el que ha seleccionado a los atletas y el que determinó la conformación de cada una de las tripulaciones. Franco Almirón tendrá que afrontar un desafío enorme, ya que será uno de los nueve singlistas argentinos de la categoría junior (Sub 18) que correrán, sobre un total de quince atletas. El día lunes participará de las eliminatorias, en las cuales sólo uno clasificará directamente a la final A del martes. En caso de no ganar su heat, Franco tendrá que correr repechaje el mismo lunes, donde también sólo el primero podrá avanzar de ronda. Los rivales argentinos de "Urso" serán: Peter Dickson (Buenos Aires Rowing Club), Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario), Juan Pablo Gerez (Club Canottieri Italiani), Marco Pagnanelli (Tigre Boat Club), Franco Dal Farra (Club San Fernando), Lisandro Arce (Club de Regatas Corrientes) y Andrés Mackinnon (Paraná Rowing Club). Felipe Modarelli correrá en la prueba de cuatro remos largos sin timonel categoría junior junto a Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas), Tobías Olay (Club Canottieri Italiani) y Joaquín Riveros (Club San Fernando), en una prueba que será mano a mano Argentina contra Uruguay. Para esta oportunidad no fue convocado Joel Romero al Equipo Argentino senior. Las pruebas comenzarán ambos días a las 9 de la mañana y la entrada al predio de la Asociación Argentina de Remo será libre y gratuita. El lunes se estima la finalización de las pruebas a las 14:30 y el martes a las 12:30.

FELIPE MODARELLI Y FRANCO ALMIRÓN COMPETIRÁN DESDE EL LUNES EN TIGRE.



Remo:

Dos remeros del Campana Boat Club representarán a Argentina en la Copa América

