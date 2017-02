La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/feb/2017 Básquet:

Si esta noche vence a Juventud Unida como visitante, aseguraría su lugar en el repechaje para los Cuartos de Final del Provincial de Clubes. Luego de la resonante victoria que consiguió como local frente a Presidente Derqui en tiempo suplementario el pasado viernes, Ciudad de Campana buscará esta noche asegurar su clasificación a los Playoffs, dado que un triunfo en Cañuelas ante Juventud Unida le permitiría tener un lugar en el repechaje para los Cuartos de Final de este Provincial de Clubes. El equipo dirigido por Esteban Sánchez se encuentra en la tercera posición de la Zona Norte "D" y todavía mantiene chance de alcanzar el segundo lugar que ostenta Regatas de San Nicolás. Pero como al repechaje también avanzan los dos mejores terceros y el CCC llegó a esta segunda fase con un buen arrastre, la victoria ante Presidente Derqui lo dejó a un paso del objetivo de alcanzar los playoffs. Es que en este Torneo Provincial avanzan 12 equipos a la etapa de enfrentamientos directos. Los mejores cuatro clasifican directamente a Cuartos de Final, mientras que los restantes ocho (del 5º al 12º) se cruzarán para definir a los otros cuatro conjuntos que completarán el cuadro de Cuartos de Final. Además, si esta noche Ciudad vence a Juventud (C), tendrá en la última jornada de esta segunda fase la posibilidad de quedarse con el segundo puesto de la Zona Norte "D" cuando reciba a Regatas (SN), sin importar el resultado que obtenga el nicoleño esta noche en su visita a Presidente Derqui. PARTIDOS 5ª FECHA ZONA SUR A: Unión y Progreso (Tandil) vs Ateneo (Punta Alta) ZONA SUR B: Racing (Olavarría) vs Los Andes (Punta Alta) INTERZONAL SUR: Independiente (Tandil) vs El Fortín (Olavarría). ZONA NORTE C: Central Buenos Aires vs Gimnasia (Pergamino); Somisa (San Nicolás) vs Los Indios (Junín). ZONA NORTE D: Juventud Unida (Cañuelas) vs Ciudad de Campana; Presidente Derqui vs Regatas (San Nicolás) ZONA NORTE E: Ciudad de Saladillo vs Lobos AC; Atenas (La Plata) vs Independiente (Zárate). POSICIONES ZONA SUR A: 1) Independiente (Tandil), 16 puntos; 2) Unión y Progreso (Tandil), 14.5 puntos; 3) Ateneo (Punta Alta), 10.5 puntos. ZONA SUR B: 1) Racing (Olavarría), 15 puntos; 2) El Fortín (Olavarría), 13.5 puntos; 3) Los Andes (Punta Alta), 11 puntos. ZONA NORTE C: 1) Somisa (San Nicolás), 16 puntos; 2) Gimnasia y Esgrima (Pergamino), 15 puntos; 3) Los Indios (Junín) 12, puntos; 4) Central Buenos Aires (Zárate), 11.5 puntos. ZONA NORTE D: 1) Presidente Derqui, 16 puntos; 2) Regatas (San Nicolás), 14.5 puntos; 3) Ciudad de Campana, 14 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 10.5 puntos. ZONA NORTE E: 1) Independiente (Zárate), 15 puntos; 2) Lobos Athletic Club, 13 puntos; 3) Atenas (La Plata), 13 puntos; 4) Ciudad de Saladillo, 11.5 puntos. TABLA GENERAL: 1) Independiente (Tandil), 16 puntos; 2) Presidente Derqui, 16 puntos; 3) Somisa (San Nicolás), 16 puntos; 4) Racing (Olavarría), 15 puntos; 5) Independiente (Zárate), 15 puntos; 6) Gimnasia y Esgrima (Pergamino), 15 puntos; 7) Unión y Progreso (Tandil), 14.5 puntos; 8) Regatas (San Nicolás), 14.5 puntos; 9) Ciudad de Campana, 14 puntos; 10) El Fortín (Olavarría), 13.5 puntos; 11) Lobos Athletic Club, 13 puntos; 12) Atenas (La Plata), 13 puntos; 13) Los Indios (Junín), 12 puntos.

