Hoy viernes continuarán las condiciones de calor sofocante sobre Campana. El termómetro llegará a los 35 grados y la sensación térmica superará los 40 grados, consecuencia de la elevada humedad prevista. En el cielo brillará el sol, acompañado de algunas nubes de evolución variable, mientras que el viento será flojo y prevalecerá del sector Este. La situación meteorológica no cambiará demasiado en el día de hoy: reinado del aire tropical, generando condiciones de Ola de Calor, y prevalencia de las altas presiones en los niveles medios de la atmósfera, favoreciendo a la estabilidad. Por eso el día será sofocante y en el cielo habrá menos nubes que en el día de ayer. Las que se formen, tendrán una evolución variable. De acuerdo a lo que sugieren los modelos numéricos de pronóstico, la Ola de calor durará una semana más y recién hacia el viernes 3 de marzo estaría cambiando el estado del tiempo, con el ingreso de aire más fresco. Mañana sábado el calor se mantendrá fuerte, con mucha humedad. Habrá un área de lluvias que se desarrollará en el centro de la provincia de Buenos Aires, que no llegará a Campana, pero que aportará nubes. Por eso el cielo se mostrará nuboso. A pesar de ello, la temperatura será muy elevada. El domingo las nubes se retirarán y brillará el sol más pleno. No cambiará el panorama de calor agobiante, ni de la humedad elevada ni del viento flojo, que ahora soplará del Norte. El lunes y el martes de Carnaval, mantendrán el calor agobiante. El lunes será más soleado que el martes, pero por ahora no hay riesgo de lluvias. Al respeto, y a pesar que no lo digan los pronósticos, habrá que mantener cierto estado de alerta, porque se pueden disparar focos tormentosos de gran intensidad que se asocian a lluvias copiosas de corta duración, como las del pasado martes. PRONÓSTICOS HOY, VIERNES 24: será un día agobiante, con 24 grados de mínima y 35 grados de máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y el viento soplará débil del sector Este. MAÑANA, SÁBADO 25: seguirá agobiante, con 22 grados de mínima y 35 grados de máxima. El cielo lucirá parcialmente nublado o nublado y el viento soplará débil del Noreste. DOMINGO 26: el calor agobiante persistirá: 24 grados es la mínima prevista y 35 grados la máxima. El cielo lucirá poco nuboso y el viento soplará débil del sector Norte.



El Tiempo en Campana:

Sigue la ola de calor

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

