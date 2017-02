La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/feb/2017 Las murgas barriales protestaron pidiendo la reglamentación de su ordenanza







Los Soñadores, Callejeros, Los Elegantes, Carumbé y Sueño de una Murga, entre otras, desfilaron por la Rocca exigiendo que la Municipalidad las apoye en la organización de los corsos del carnaval. Desde el Municipio señalaron que sí se les ofreció asistencia. El centro de Campana ayer se llenó del color de los corsos barriales: pero lejos de celebrar la llegada del carnaval, cientos de murgueros reclamaron por la reglamentación de la ordenanza municipal que les garantiza asistencia del Estado en sus distintas presentaciones callejeras. Pasadas las 18 horas, las escalinatas de la plaza Eduardo Costa comenzaron a concentrar murgueros de distintos sectores de la ciudad bajo una sola consigna: protestar ante lo que consideran falta de apoyo por parte del gobierno de Sebastián Abella a su movimiento cultural. "Hoy las murgas de Campana estamos pidiendo que se reglamente la ordenanza de carnaval. Nosotros estuvimos luchando mucho tiempo para conseguirla", aseguró Natalio de la murga Callejeros de Otamendi. Los Soñadores, Los Elegantes, Carumbé y Sueño de una Murga, entre otras, fueron parte ayer de la protesta -movilización incluida- que estuvo más de una hora visibilizando su reclamo en pleno corazón campanense. La ordenanza señalada por los corsos fue aprobada en el año 2014, a instancias de la concejal justicialista Olga García. Declara de Interés Municipal la realización de "actividades relacionadas a las fechas de carnaval" y establece una serie de obligaciones del Municipio tendientes a garantizar su desarrollo. Su artículo dos determina que será la Secretaría de Cultura y Educación el área municipal que se encargará de su organización. El artículo cuatro la obliga a solicitar la "participación institucional" de aquellas esferas que deben "apoyar" las condiciones de seguridad, léase la Policía o la Dirección de Tránsito Municipal. Asimismo, la norma faculta al Municipio a regularizar las actividades destinadas a recolectar fondos para sustentar el despliegue de los participantes. El 11 de junio de 2015 se le incorporaron dos articulados bis a la ordenanza: el primero creando una Comisión Organizadora en el seno de la Secretaría de Cultura y Educación, integrada -además de representantes oficiales- por un miembro de cada murga; y el segundo, un Registro de las Organizaciones murgueras de la ciudad. "La respuesta que obtuvimos (del Municipio) es que nuestra ordenanza de carnaval no es tan fuerte como para poder cumplirla", aseveró Natalio. Ante la consulta de La Auténtica Defensa, desde la gestión Abella comentaron que mantuvieron tres reuniones con los murgueros, quienes "se negaron a recibir ayuda" de la Municipalidad, que les había ofrecido "sonido, luces, seguros y demás". "Dijeron que (a los corsos) los iban a organizar solos y que en abril iban a reclamar una nueva ordenanza", aseveraron. Además, remarcaron que los murgueros "renunciaron" a que el Estado local se haga cargo de la organización de los corsos, y que la reglamentación de la ordenanza reclamada "no está contemplada". Y cuestionaron la vaguedad de la normativa. "No se especifica cuantos miembros de cada uno componen la Comisión Organizadora, no habla de presupuesto ni (de) la cantidad de eventos", explicaron. Este domingo habrá tres corsos simultáneos en Otamendi, Villanueva y 9 de Julio.

