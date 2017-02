La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/feb/2017 Villa Dálmine tampoco jugará el amistoso programado ante Rosario Central







Había sido pautado para mañana en el Gigante de Arroyito. Pero por los atrasos económicos, el plantel decidió entrenar solamente. Esta semana, Villa Dálmine tenía programados dos encuentros amistosos contra rivales de Primera División: el miércoles frente a Arsenal y el sábado frente a Rosario Central. Sin embargo, por la falta de pagos de AFA hacia los clubes y las complicaciones que esto genera para que las instituciones puedan cumplir con los jugadores, el plantel Violeta decidió no jugar esos amistosos y limitarse a los entrenamientos. "Es una medida que tomamos los jugadores por los atrasos en los salarios", confirmó Lautaro Fórmica en diálogo con Radio City Campana. "Es una pena, pero hay chicos que están pasando por situaciones límites y a veces hay que parar la pelota y hay que tomar alguna medida para que algunas personas se den cuenta que no es tan fácil como parece", agregó el lateral izquierdo. "Tanto Dálmine como muchos otros clubes dependen de la plata que ingresa de AFA y al no solucionarse esa situación, todo se está dilatando. No hablo solo por Dálmine. Hay muchos equipos que están entrenando solo tres días por semanas. Nosotros tomamos esta medida de no jugar los amistosos, pero no vamos a dejar de entrenar. Somos un grupo de jugadores muy nobles y leales a la institución. Acá hay chicos que consiguieron muchas cosas con Dálmine y es una pena por eso, pero a veces hay que tomar decisiones", agrego el "Laucha". "Nosotros queremos jugar y sin embargo no se ven soluciones a la vista en AFA. Llevamos ocho semanas de pretemporada y así como la gente tiene abstinencia de fútbol, nosotros también", cerró Fórmica en diálogo con Ricardo Stecconi. Para el cuerpo técnico encabezado por Facundo Argüello, estos dos amistosos, además de ofrecerle minutos de fútbol, también iban a servir para analizar físicamente a los jugadores ante la exigencia de jugar dos encuentros con pocos días de recuperación, tal como asoma el calendario de este semestre del fútbol argentino. Es que dado el retraso en el reinicio del campeonato y la cantidad de fechas acumuladas, es probable que la competencia sea así de exigente cuando se retome el torneo del Nacional B. Pero, por el momento, todavía hay muchas otras dudas a resolver en este fútbol argentino. Hoy se realizará una Asamblea General en AFA y se esperan avances en el camino a la solución de un conflicto que sigue generando secuelas a futuro.

AUNQUE DECIDIÓ NO JUGAR NUEVOS PARTIDOS AMISTOSOS HASTA QUE SE SALDE PARTE DE LA DEUDA, EL PLANTEL VIOLETA SIGUE ENTRENANDO BAJO LAS ÓRDENES DEL CUERPO TÉCNICO.



