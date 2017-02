De esta manera se une a Aldo Alzua, otro campanense que había alcanzado este logro. El ajedrez campanense sumó un nuevo logro, esta vez por intermedio de Mariano Shon. El joven jugador de nuestra ciudad tiene por primera vez ELO (ranking con el que se clasifica a los jugadores de ajedrez) gracias a su participación en el torneo de verano de Villa Ballester, en el que finalizó con 3 puntos. El torneo es uno de los más fuertes de la zona donde participan Grandes Maestros y Maestros FIDE (Federación Internacional de Ajedrez). Mariano, de tan solo 18 años, aprendió a jugar al ajedrez hace apenas tres años en los talleres de la Municipalidad y desde entonces no ha parado. Este año gracias al apoyo del Club Social y de su presidente, Juan Grassi, comenzó a participar en estos torneos que le permiten enfrentarse a jugadores profesionales. Su primer ELO es de 1690 y así se une a Aldo Alzua (1762). Actualmente son los únicos dos jugadores activos de nuestra ciudad con ranking en partidas pensadas. Alzua no solamente participa en estos torneos sino que además es el actual campeón de Primera Categoría en nuestra región. El próximo certamen importante en el que jugara Shon es el Abierto de la ciudad de Salto de mayo que clasifica a los campeonatos argentinos Sub 1700, 2000 y 2300. EL SISTEMA ELO El sistema de puntuación Elo es un método matemático, basado en cálculo estadístico, para calcular la habilidad relativa de los jugadores de deportes como el ajedrez. Debe su nombre a su inventor, el profesor Árpád Él? (1903-1992), un físico estadounidense de origen húngaro, contrariamente a la suposición generalizadamente extendida de que se trata de un acrónimo. La FIDE publica y actualiza el escalafón de sus jugadores cada mes, en tres categorías según el ritmo de juego: clásico, rápido y blitz. También ha establecido una serie de títulos para los jugadores según su puntuación ELO a partir de 2003 (aunque recientemente agregó el título de Candidato a Maestro a partir de 2002). Además de estos títulos, la puntuación ELO permite ubicar a un jugador en ciertas categorías no oficiales. Según datos de septiembre de 2016, la FIDE cuenta en su escalafón con 147.008 jugadores activos (aquellos que han disputado al menos una partida oficial de ritmo clásico en los últimos dos años), clasificados por rangos desde la categoría más baja (Principiante, de entre 1.000 y 1.400 puntos) hasta la de mayor jerarquía (Campeón del Mundo: más de 2.800 puntos).

MARIANO SHON LLEGÓ AL RANKING INTERNACIONAL TRAS OBTENER TRES PUNTOS EN EL TORNEO DE VILLA BALLESTER.



Ajedrez:

Mariano Shon ingresó al ranking internacional

