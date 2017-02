La Asamblea Pública Popular reclamó por el peaje, las tarifas y el trabajo en la ciudad

La nutrida protesta contó con una fuerte presencia sindical. Los oradores cuestionaron la instalación de las cabinas de cobro vehicular en Ruta 6, la continuidad del servicio de ABSA, el incremento de los impuestos municipales y la situación del mercado laboral local, entre otras cuestiones. Ayer la plaza Eduardo Costa fue el escenario de la Asamblea Pública Popular que hizo sentir su reclamo por, entre otros temas, la instalación del peaje en Ruta 6, el incremento en las tarifas de los servicios y la situación que está atravesando el mercado laboral local. La protesta, que comenzó a tomar forma pasadas las 18 horas, contó con una fuerte presencia gremial. Destacaban entre la multitud los afiliados a la UOCRA, pero también había petroleros, metalúrgicos y docentes. Oscar Villarreal, Pedro Milla, Lía Fernández, Mario D´Aliessi y Mauro Magallanes eran algunos de los referentes sindicales en la plaza. La convocatoria había sido inicialmente lanzada por el Foro por la Libre Circulación Vial, pero con el correr de las semanas diversos sectores se fueron plegando para sumar consignas del reclamo, que se digirieron tanto al Gobierno nacional como provincial y local. En ese sentido, si la iniciativa se había gestado como vecinal y no partidaria, terminó teniendo un inocultable perfil peronista y anti-macrista. "No permitamos que el día de mañana se haga una película ´Memoria del Saqueo 2´. Paramos a Macri", dijo Carlos Theis, de la Multisectorial Campana, durante su alocución. Pero más allá de esa referencia a las políticas del presidente, los temas locales ocuparon gran parte de la agenda discursiva de los asambleístas que pasaron por el micrófono en la tarde de ayer. "Queremos que se tome en serio el tema del agua. ¿Cómo puede salir el intendente a decir que el agua de Campana es intomable y nadie haga nada? Es el agua que llega a las escuelas públicas, al Hospital, que toman nuestros chicos. Encima del aumento en las tarifas, el vecino de Campana tiene que salir a comprar bidones", señaló Theis al cuestionar la calidad del servicio de ABSA. Y, sobre el peaje, aseguró que "no es solamente un problema de Los Pioneros sino de todos los vecinos de Campana, porque todos los que pasemos vamos a pagarlo". "Entendimos la necesidad de empezar a juntarnos, dejando de lado diferencias, banderías políticas, para defender nuestros derechos", remarcó, convocando asimismo al nuevo "Ruidazo" nacional que se está preparando para el próximo 15 de marzo. "Tenemos que seguir juntos para derrotar a este plan económico de hambre y a este neoliberalismo", pidió. Romina Carrizo, de Usuarios Organizados, crítico la "política de ajuste y tarifazo" de Cambiemos, "que lo que hace es castigar a los más vulnerables y empobrecer aún más a las clases medias". Dentro de ese marco cuestionó que la tasa de ABL se haya incrementado "del 100 al 500% según la zona de Campana" en el último año porque se podría imaginar "un mejor servicio (municipal), pero no es así". "Las calles están más sucias que nunca; en la última tormenta se inundó el centro de Campana", aseveró. Además, abordó también la "tasa de puertos" incluida en el paquete de las ordenanzas Fiscal e Impositiva aprobadas en enero, tildándola de "inconstitucional" porque "viola la jerarquía de las normas. (Hay leyes que) les restan jurisdicción a las municipalidades en esa cuestión", subrayó. "Pero, ¿cuál es la incidencia para el vecino? Que vamos a tener menos puestos de trabajo porque seguramente las ciudades vecinas serán más competitivas que Campana. Y también se ocasionarán muchos juicios que tendremos que afrontar los vecinos, y no esta gestión, porque los gobiernos se van y las responsabilidades quedan", comentó. En representación de la UOCRA y las 62 Organizaciones, Oscar Villarreal volvió a solicitar la reanudación del proyecto de la Termométrica II y criticó la ausencia de Abella ayer en la plaza. "No creo que haga falta en una audiencia pública -sostuvo- que yo le explique al señor intendente que una obra de esa naturaleza no solo cubre a nuestro sector laboral, sino que mueve la economía interna de nuestra ciudad". "El pueblo trabajador es un vecino más, como todos tiene familia, y que como tal tiene derecho a tener derechos", afirmó. Y aseveró, no sin ironía, que fue hasta la plaza "con el ánimo para arriba" aunque cuando vio "la silla para el responsable máximo de nuestra ciudad está vacía" sintió "impotencia". "Parece que cuando se complica, la culpa la tiene los que se fueron y el sacrificio lo tiene que hacer el pueblo", expresó. En nombre de los maestros que acompañaron la asamblea, Lía Fernández (SUTEBA Y CTA) destacó la jornada como "la unidad del campo popular". "Tenemos que estar todos juntos en cada uno de los reclamos para que no nos lleven por delante", consideró. Por otra parte, se refirió al conflicto paritario que mantienen los docentes con la gestión Vidal, afirmando que su gobierno "quiere desconocer la ley que surgió de la carpa blanca, que representó un hito en una época neoliberal. Porque cuando desguazaron el Estado, resistimos en esa carpa. Significó no el incentivo docente; significó obligar a cualquier gobierno a hacerse cargo de la educación pública como un derecho", aseguró. De la asamblea también participaron concejales opositores de los bloques FPV-PJ, Frente Renovador y UV Calixto Dellepiane.





LOS PRINCIPALES ORADORES EN LA TARDE DE AYER Vecinos de Exaltación de la Cruz y Pilar acompañaron el rechazo al peaje Organizaciones y vecinos de los distritos de Exaltación de la Cruz y Pilar también decidieron sumarse a la Asamblea Pública Popular de este viernes. Los planes de la provincia y la empresa concesionaria AUBASA son instalar cabinas de peaje a la altura de la planta Honda (en la mano a Campana) y frente a la fábrica Ferrero en Los Cardales (en la mano a Luján). Así los vecinos del barrio Los Pioneros y aledaños deberán pagar peaje para ir al centro de la ciudad, y la gente de Los Cardales deberá pagar para ir a Capilla del Señor, cabecera de su distrito. Con el antecedente de la férrea lucha vecinal contra el peaje Larena en Ruta 8, los vecinos de esa zona vinieron a contar su experiencia y apoyar la manifestación local. De hecho, la firmeza de su reclamo, canalizada a través de la organización Vecinos Autoconvocados y otros grupos, ha dado a esa lucha trascendencia nacional, logrando además el compromiso Vialidad Nacional de construir la colectora que funcionará como camino alternativo a la autopista con peaje. Hoy, son innumerables las organizaciones vecinalistas de todo el país que se encuentran en pie de alerta a raíz no solo de la instalación de nuevos peajes como es el caso de la Ruta 6, sino también por los desmedidos aumentos de tarifas que sufrieron recientemente los peajes que ya están en funcionamiento.





