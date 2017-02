PARTIDOS 5ª FECHA ZONA SUR A: Unión y Progreso (Tandil) 74-66 Ateneo (Punta Alta) ZONA SUR B: Racing (Olavarría) 67-56 Los Andes (Punta Alta) INTERZONAL SUR: Independiente (Tandil) 77-68 El Fortín (Olavarría). ZONA NORTE C: Central Buenos Aires 76-73 Gimnasia (Pergamino); Somisa (San Nicolás) 81-64 Los Indios (Junín). ZONA NORTE D: Juventud Unida (Cañuelas) 69-44 Ciudad de Campana; Presidente Derqui 73-69 Regatas (San Nicolás) ZONA NORTE E: Ciudad de Saladillo 65-63 Lobos AC; Atenas (La Plata) 74-59 Independiente (Zárate). Anoche derrotó 69-44 como visitante a Juventud Unida y así, además, recuperó el segundo lugar de la Zona Norte "D". Con 22 puntos, Matías Nieto fue el goleador Tricolor. Impulsado por su victoria sobre Presidente Derqui en la fecha pasada, Ciudad de Campana dio cuenta anoche de Juventud Unida de Cañuelas como visitante y aseguró su lugar en los playoffs del Torneo Provincial de Clubes. El Tricolor se impuso por 69 a 44 y así no sólo selló su boleto al repechaje que definirá a cuatro de los cuartofinalistas, sino que además recuperó la segunda posición de la Zona Norte "D, dada la derrota de Regatas de San Nicolás ante Presidente Derqui. Aunque ese lugar se definirá el próximo viernes, cuando el CCC reciba al elenco nicoleño. En caso de ganar ese duelo, los dirigidos por Esteban Sánchez tendrán la posibilidad de contar con ventaja de localía en el repechaje, donde buscarán su pase a los Cuartos de Final (instancia a la que avanzan directamente los 4 mejores de esta fase). Anoche, en Cañuelas, Ciudad destrabó el juego en el tercer período, luego de un primer tiempo parejo y de bajo goleo (30-25). Sin embargo, al volver del descanso largo, el Tricolor aplicó un parcial de 20-8 y empezó a transitar sin sobresaltos hacia el triunfo. La figura del CCC fue Matías Nieto, autor de 22 tantos. En tanto, los internos Cristian Rossini y Mauro Corvalán también hicieron aportes significativos al combinarse para 26 unidades. SÍNTESIS DEL PARTIDO JUVENTUD UNIDA (44): Leandro Valicenti (11), Daniel Rodríguez (7), Joaquín Pre (7), Oscar Ramírez (2), Javier Goyanes (6) (FI); Oscar Guillamondegui (4), Sandro Medero (1), Matías Vicente (3), Agustín Serrano (0), Franco Ibañez (3) y Gonzalo Rivas (0). DT: Marcelo Petre. CIUDAD DE CAMPANA (69): Damián Iglesias (3), Francisco Santini (7), Matías Nieto (22), Cristian Rossini (12), Mauro Corvalán (14) (FI); Eliseo Iglesias (0), Ezequiel Corvalán (2), Julián Maldonado (0), Guido Cadelli (6), Santiago Fernández (0), Juan Esteras (0) e Ignacio Novoa (3). DT: Esteban Sánchez. PARCIALES : 14-16 / 11-14 (25-30) / 8-20 (33-50) / 11-19 (44-69). GIMNASIO: Vicente Politano de Cañuelas.

Matías Nieto, autor de 22 tantos, fue la figura del CCC POSICIONES ZONA SUR A: 1) Independiente (Tandil), 18 puntos; 2) Unión y Progreso (Tandil), 16.5 puntos; 3) Ateneo (Punta Alta), 11.5 puntos. ZONA SUR B: 1) Racing (Olavarría), 17 puntos; 2) El Fortín (Olavarría), 14.5 puntos; 3) Los Andes (Punta Alta), 12 puntos. ZONA NORTE C: 1) Somisa (San Nicolás), 18 puntos; 2) Gimnasia y Esgrima (Pergamino), 16 puntos; 3) Central Buenos Aires (Zárate), 13.5 puntos; 4) Los Indios (Junín) 13, puntos. ZONA NORTE D: 1) Presidente Derqui, 18 puntos; 2) Ciudad de Campana, 16 puntos; 3) Regatas (San Nicolás), 15.5 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 11.5 puntos. ZONA NORTE E: 1) Independiente (Zárate), 16 puntos; 2) 3) Atenas (La Plata), 15 puntos; 3) Lobos Athletic Club, 14 puntos; 4) Ciudad de Saladillo, 13.5 puntos. TABLA GENERAL: 1) Independiente (Tandil), 18 puntos; 2) Presidente Derqui, 18 puntos; 3) Somisa (San Nicolás), 18 puntos; 4) Racing (Olavarría), 17 puntos; 5) Unión y Progreso (Tandil), 16.5 puntos; 6) Independiente (Zárate), 16 puntos; 7) Gimnasia y Esgrima (Pergamino), 16 puntos; 8) Ciudad de Campana, 16 puntos: 9) Regatas (San Nicolás), 15.5 puntos; 10) Atenas (La Plata), 15 puntos; 11) El Fortín (Olavarría), 14.5 puntos; 12) Lobos Athletic Club, 14 puntos; 13) Ciudad de Saladillo y Central Buenos Aires, 13.5 puntos.

Básquet:

Ciudad de Campana ganó en Cañuelas y clasificó a los playoffs del Provincial

