Zárate, 24 de Febrero de 2017 La Comisión Directiva del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate reunida en el día de la fecha, expresa su enérgico repudio a los conceptos vertidos hacia las personas de los compañeros Oscar Casco y Néstor Carrizo dentro de la planta Carboclor S.A. por un minúsculo e insignificante grupo de compañeros, todo ello según lo informado en el día de la fecha por el Sub-Delegado de Comisión Interna y Miembro integrante de esta Comisión Directiva. Reivindica esta Comisión Directiva en pleno la honestidad, su espíritu de lucha para los trabajadores y la legitimidad con que llevan adelante su representación estos compañeros. Quien o quienes han hecho estas manifestaciones en contra de los compañeros no son más que personeros al servicio de la patronal, que colaboran en la cantidad de beneficios que la empresa le está retirando a esos compañeros; abusando de su preocupación genuina por la fuente de trabajo y el bienestar de sus familias. Estas manifestaciones en nombre de los compañeros Casco y Carrizo y reconocidas por el compañero Sub-Delegado de planta, quien se encontrara acompañado en ese momento por los 2 miembros titulares de esa Comisión Interna, se ha hecho cargo, según sus propios dichos de poner a salvo la reputación y honor de los compañeros injuriados. Quienes hayan efectuado estas manifestaciones serán sancionados de acuerdo a las normas estatutarias vigentes que esta Comisión Directiva hará cumplir en todos sus términos. Ratificase además en la palabra de los miembros directivos presentes, representantes de los trabajadores de Carboclor S.A., su decisión irrestricta desde siempre de hacer cumplir y acatar todas las disposiciones emanadas de este cuerpo directivo y las asambleas soberanas que se hayan efectuado y que se efectúen a futuro. Se solidariza además esta Comisión Directiva con todos los compañeros de Carboclor S.A., que de buena fe, están llevando adelante esta lamentable situación por la que está atravesando su fuente de trabajo, y se pone como siempre a disposición en forma irrestricta para ejercer la representación otorgada. COMPAÑEROS, no hay peor traición que hablar a espaldas de quienes no se encuentran presentes. Gracias a Dios todavía quedan dirigentes, quienes son a la vez trabajadores, que salen en defensa de la verdad y blanquean ante su institución los hechos sucedidos. POR COMISION DIRECTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS: Carlos Felipon - Eduardo Koch - Claudio Román - Víctor Gonzalez - Darío Maffioly - Claudio Orcese - Fernando Cigoyenetche - Leandro Straschenco - Carlos Calgaro - Eduardo Ballerini - Matías Ferreyra - Martín Gerlo - Ricardo Castellano - Hernán Diciero - Pablo Gómez - Walter Saunders - Jorge Obispo - Oscar Casco SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS ZARATE. Personeria Gremial Nº 270. Sede Social: Félix Pagola 1712 2800 Zárate-Pc ia. Bs. As. Tel: (03487) 422102/445535 E-mail: sinquizar@cabletel.net.ar

Solicitada:

Sindicato del Personal de Industrias Quimicas y Petroquimicas Zárate

Por Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados

