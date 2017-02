Por si pasa

José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Es notable la excusa que permanentemente utiliza el gobierno para disimular su política económica y social. Cuando una medida tomada produce un fuerte rechazo de la ciudadanía y muchas veces hasta de su propia tropa, aduce que es producto de un error involuntario. Además, para transformarlo en una virtud, lo publicita como una demostración de lo democrático que son al saber escuchar y rectificar el supuesto error cometido. El problema radica en que no se trata de errores, sino de medidas en línea con la política económica neoliberal que se está implementando a rajatablas. Para tomar estas medidas es que consiguieron llegar al gobierno. Si fueran verdaderos errores, por su magnitud y sus consecuencias, pondrían de manifiesto la total impericia de quienes los cometieron y por lo tanto hubieran sido despedidos de inmediato, sobre todo en un gobierno que sostiene, tal como lo manifestó el secretario de Empleo y ex director de Recursos Humanos de Ternium Siderar (una de las empresas del grupo Techint) Miguel Ángel Ponte, que "incorporar o despedir personal debería ser para las empresas tan natural como comer o descomer". Recordemos que descomer es una de las tantas maneras elegantes de decir defecar. Veamos el caso de la corrección a la baja del índice de movilidad jubilatoria que el gobierno intentó mediante un decreto y que desató una reacción por parte de la gente que el gobierno no esperaba y que llevó al Vicejefe de Gabinete y ex presidente de Farmacity Mario Quintana a decir "No nos pueden correr por corregir un error de $ 20 pesos". Claramente se hizo por si pasaba. No pasó y tuvieron que dar marcha atrás. Curiosamente este "error" del gobierno coincide con una de las tres recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de seguridad social en el informe de revisión de la economía argentina publicado en noviembre del año pasado. En dicho informe el FMI propone tres acciones para corregir "los desbalances en el sistema" ya que para el fondo es muy caro y la primer recomendación es precisamente un "cambio en la fórmula de indexación", que es lo que el gobierno pretendió hacer pero que no pudo por la reacción de la gente. La segunda propuesta es bajar la tasa de reemplazo, esto es el haber jubilatorio en relación a los últimos salarios obtenidos, llevándolo del 72% actual al 60% y la tercera es un incremento en la edad de jubilación para las mujeres de los 60 a los 65 años. Estemos atentos dado que es muy posible que estas dos propuestas sean los próximos "errores" del gobierno. Recordemos que estas recomendaciones son parte de la revisión periódica de nuestra economía que realiza el FMI y que han vuelto de la mano del gobierno de Cambiemos en su afán de endeudarnos y que no se hacían desde el año 2005 cuando el gobierno de Néstor Kirchner cancelara la deuda del país con el organismo por unos 9500 millones de dólares. También es, por lo menos, llamativo que nunca el "error" sea a favor de los pobres.

Por si pasa

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: