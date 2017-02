Un pozo y un reclamo de larga data

Daniela, vive en la zona de San Martín y Av. Ameghino. El 2 de abril de 2016 hizo reclamo en el CEMAV por un pozo en la vía pública. "También realicé varios llamados y mensajes por falta de arreglo y hasta una foto por Twitter que envió mi marido directamente al Sr Intendente", contó.

"Como ven, sigue sin arreglarse y cada vez es más profundo. Hemos rellenado con escombros que teníamos pero no fue suficiente. Cada vez se torna más peligroso. No hay día que motos o bicis no se lo lleven puesto y casi caigan!!! Sumado a los que lo esquivan y casi chocan contra los vehículos correctamente estacionados. Les escribo porque no sabemos más que hacer. Muchas gracias", cerró el mensaje que hizo llegar a nuestra redacción.