Hoy y el lunes 27 de febrero, la plaza Mitre de Capilla del Señor se viste de fiesta para, bailar, cantar y disfrutar del sonido y el color del Carnaval de la Familia. Desde las 21 horas de esta noche desfilarán por la Plaza San Martín las murgas y comparsas Santa Bárbara, Batería la María So Alegría, Los Caprichosos del Bajo, Los Inigualables y Pasión Murguera. El cierre musical del encuentro estará a cargo de Los Charros. El cierre de los carnavales de Capilla del Señor se realizará el lunes 27 de febrero cuando a partir de las 21 comiencen a desfilar Batería La María, So Alegría, Los Caprichosos del bajo, Los inigualables y como final de fiesta, el show del Gordo Luis. Cabe destacar que el Club de Leones y el Rotary Club son los encargados de la venta de las entradas, por lo que parte del beneficio de lo recaudado volverá a la comunidad a través de las obras benéficas que estas instituciones realizan. De igual manera, el Sistema de Salud municipal, a través de las asociaciones cooperadoras intervienen en la venta de espuma cuyo resultado contribuirá al sostenimiento del hospital municipal y los Centros de Atención Primaria de las distintas localidades del distrito. El valor de la entrada es de $30 y los menores de 10 años no pagan.

