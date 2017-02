Mariano Misenta es el nuevo Coordinador Deportivo de Puerto Nuevo

FÚTBOL INFANTIL El Club Atlético Puerto Nuevo invita a todos los interesados a formar parte del Fútbol Infantil de la institución. La convocatoria es para chicos de las categorías 2004, 2005 y 2006, que deben acercarse los lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 18 horas si quieren sumarse a los entrenamientos. Para mayor información o consultas, comunicarse con Federico Mossier al 03489-15-597857. "Me llena de orgullo y responsabilidad esta designación", señaló. Durante su presentación, el Presidente del club, Juan Carlos Ortiz, resaltó el trabajo que se está llevando adelante con la Comisión Directiva: " Aunque haya personas que no quieren ver el progreso del club, el progreso está. Y seguimos adelante, abiertos a todas las personas que quieran acercarse a colaborar y a ser parte de este proyecto". Concluida la Colonia de Verano y acercándose el final de la temporada estival, en el Club Puerto Nuevo han comenzado a diagramar lo que se vendrá para este año 2017. Y en ese sentido fue presentado el profesor Mariano Misenta como nuevo Coordinador Deportivo de la institución. "Es una persona con mucha capacidad y compromiso, que además conoce en qué condiciones desastrosas estaba Puerto Nuevo cuando asumimos la conducción del club", señaló el Presidente Juan Carlos Ortiz. "Me llena de orgullo y responsabilidad esta designación", reconoció Misenta, quien remarcó "el crecimiento que ha tenido la institución en este último tiempo", mencionando obras nuevas como las que se realizaron en los baños y en el predio. El ex Director de Deportes resaltó también la convocatoria que ha tenido la Colonia de Verano de Puerto Nuevo y actividades que han empezado a desarrollarse en sus instalaciones como el Beach Voley, Cross Fit, AcquaGym y Fight Do, entre otras. "Y en el fútbol están casi todas las categorías completas, con un coordinador de lujo y jerarquía como el "Beto" Norberto Silvero", resalto Misenta. "Hay muchas cosas por hacer, pero también hay mucha gente que quiere colaborar. Así que vamos a iniciar un proceso de ordenamiento también para potenciar las posibilidades", explicó el flamante Coordinador Deportivo, quien indició que a partir del 1º de marzo se realizará un reempadronamiento y también una campaña de socios para atender tanto a los viejos asociados como a aquellos que quieren sumarse a la institución. Para ello, la Secretaría atenderá especialmente los lunes, martes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.30 horas. CRÍTICAS En las últimas semanas, tanto el Presidente Juan Carlos Ortiz como su esposa, Norma Ibarra, recibieron diferentes críticas y fueron blanco de manifestaciones por el manejo de la institución. "Me molestaron, por supuesto", reconoció Ortiz. "Con mi señora dejamos la vida en este club y nos sentimos muy mal por acciones de gente que, definitivamente, está en contra de todo lo que hacemos", agregó. "Acá estamos sacando chicos de la calle. Acá vienen más de 400 chicos y eso a veces no se sabe o no se dimensiona. Y con todo el equipo de colaboradores trabajamos mucho para ello", remarcó el Preidente Auriazul. "Estamos trabajando con distintas cosas. Hicimos de todo un poco este verano y eso está a la vista (por las instalaciones). Y hemos desarrollado muchas actividades", explicó, al tiempo que agradeció "el gran acompañamiento" de la Municipalidad de Campana y el "esfuerzo enorme que hizo toda la Comisión Directiva". "Aunque haya personas que no quieren ver el progreso del club, el progreso está. Y seguimos adelante, abiertos a todas las personas que quieran acercarse a colaborar y a ser parte de este proyecto", concluyó Ortiz.

ANTE LA APARICIÓN DE CRÍTICAS RECIENTES A SU GESTIÓN, EL PRESIDENTE ORTIZ RECIBIÓ EL APOYO DE DIRIGENTES, ENTRENADORES Y COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.



Mariano Misenta es el nuevo Coordinador Deportivo de Puerto Nuevo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: