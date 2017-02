La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/feb/2017 Boxeo:

Witt le ganó anoche al italiano Christian ”Al Capone” Guido











En una jornada memorable en el Club Plaza Italia, la victoria del "Principito" llegó por K.O. a los 2´30" del octavo round Sobre el cierre de la edición de hoy, Juan Manuel "El Principito" Witt se impuso al italiano Christian "Al Capone" Guido en una pelea desarrollada en la Club Plaza Italia de nuestra ciudad. En una pelea entretenida, donde el púgil argentino nunca perdió el control de la misma; pudo verse a Witt en un estado físico excelente; muy superior a su rival de turno. Entre el numerosísimo público, se destacaron algunos funcionarios de la gestión de Abella (el presidente del HCD Sergio Roses por ejemplo), deportistas La victoria del "Principito" llegó en el octavo round y por K.O. para alegría del gran número de vecinos que lo acompañaron en este nuevo desafío internacional. El triunfo lo posiciona de mejor manera de cara a choque mundialista por un título de la WPC (Comisión Mundial de Pugilismo). La velada se completó con las peleas profesionales de Facundo "Veloz" Alcaraz vs. Carlos Almerindo Alvarez (Uruguay); Juan "Escoces" Monzón vs. Fernando "Feroz" Peralta; mientras que Natalia Reynoso y Agustina Caride representaron al sexo femenino de la noche frente a boxeadoras de la provincia de Buenos Aires. En tanto, en las peleas amateurs Yamil "el Turco" Habib; José "la Maquina" Figuerero y Martin "el Pitbull" Cáceres dijeron presente. Daremos cuenta de todos los resultados en nuestra próxima edición.

Fotos gentileza de Charly Schneider

GUIDO TRATA DE LEVANTARSE, PERO NO LO LOGRARÁ





"AL CAPONE" CAE A LA LONA A LOS 2 MINUTOS Y 30 SEGUNDOS DEL OCTAVO ROUND MIENTRAS WITT LO OBSERVA





EL ARBITRO DETERMINA LA VICTORIA DE WITT





EL PRINCIPITO WITT FESTEJA JUNTO A SU PAPÁ Y ENTRENADOR UNA NUEVA VICTORIA Fotos gentileza de Charly Schneider

