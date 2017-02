Fue corriendo hasta Luján para cumplir una promesa

P U B L I C



Hernán Bueno, uno de los fundadores de Campana Runners, prometió que si su madre se recuperaba de una compleja situación de salud, correría hasta Luján. Y al cumplir con ello se encontró con una emotiva respuesta del equipo, que a la promesa y la hizo propia. Hace cinco años, Hernán Bueno fue uno de los creadores del equipo Runners Campana. Y nunca pensó que esa iniciativa iba a tener la repercusión y magnitud que tiene hoy. No sólo por la cantidad y calidad de corredores, sino por el grupo humano que se formó. Lo terminó de comprobar el pasado domingo, cuando enfrentó un momento en el que se combinaron una promesa límite, la pasión por correr y la solidaridad y el compañerismo del equipo. Es que a fines de enero, Hernán se encontró con su madre internado con un cuadro crítico, cuando una pulmonía complicado su ya compleja situación. "Estuvieron a punto de entubarla", recuerda. Fue entonces que prometió que si María Isabel se recuperaba iba a unir la Catedral Santa Florentina con la Basílica de Luján. Por suerte, su mamá evolucionó favorablemente y empezó a planificar los 52 kilómetros. Se lo comentó a los compañeros de Campana Runners y cuando su madre recibió el alta, se largó a lo prometido. "Por otros compromisos deportivos que ya había asumido, debía salir cuanto antes", explicó. Entonces, el domingo 19 a las 5 de la mañana se alistó frente a la Catedral de nuestra ciudad. "Tenía experiencia en maratones (42K) y en Ultras, pero ésta era diferente", cuenta. Y no sólo por la distancia, sino por lo emotivo que terminaría siendo. "Tuve la compañía de algunos integrantes de Campana Runners, pero después aparecieron otros que se fueron sumando en distintos puntos de acuerdo a sus posibilidades", detalla Hernán con emoción. Incluso, corredores de Matheu y General Rodríguez se unieron en el recorrido. "Fue un momento muy especial. Todo fue especial. Esperaba que algunos me acompañaran, pero fuimos muchos. Y todos corrieron un poco más de lo que acostumbran. Hcicieron un esfuerzo extra", se emociona Hernán en el relato. En total, alrededor de las 10 de la mañana, a Luján llegaron 30 corredores, seis autos y cuatro bicicletas, además de familiares. "Lo que se vivió fue muy fuerte, fue de todo el equipo. Terminamos llorando y abrazados entre todos", recuerda. Es que no sólo se llevó la promesa y el agradecimiento de Hernán, sino que se agregaron otros pedidos de integrantes de Campana Runners y sus familiares, todos con diferentes problemas de salud. Si hasta uno de los corredores, al que días antes le informaron que padece un cáncer, se sumó a la cruzada: "Quería correr conmigo. Obviamente que no lo dejamos, pero me acompañó en una parte del trayecto y luego llegó en bici". Hernán contó que para cerrar el círculo, en Luján compraron un Rosario y lo hicieron bendecir. "¿Si soy creyente? Hoy más que nunca. Y con Luján tengo una conexión. No soy practicante, pero cuando pasan cosas, la Basílica me llama. Tengo algo especial, una conexión, algo hay…", remarca Hernán, cuya hija se llama Celina Luján.

HERNAN, CON LA BANDERA DEL GRUPO Y LA BASÌLICA DE LUJAN DE FONDO





INTEGRANTES DE CAMPANA RUNNERS JUNTO A HERNÁN BUENO. EL GRUPO LO ACOMPAÑO EN LA PROMESA DE RECORRER 52 KM. TROTANDO HASTA LUJAN CAMPANA RUNNERS El grupo fue creado en marzo de 2012 y se apresta a cumplir cinco años de vida el próximo 7 de marzo. "Empezamos con un equipo muy chico y hoy tenemos más de 100 corredores", destaca Hernán. El crecimiento llevó a incorporar profesores y dividir a los atletas en grupos: "Intermedio-Avanzado", "Nivel Inicial" y "Mini Runners". En el Campito de Siderca entrenan todos los días a las 19 horas; los lunes, miércoles y viernes a las 14; y también los miércoles a las 7 de la mañana. Los integrantes de Campana Runners ya han participado de 92 competencias a nivel nacional, logrando diferentes premios. Y próximamente estarán haciendo su debut internacional, en julio, cuando asistan siete corredores a la Maraton de Río de Janeiro (42K). Siempre lo hacen con el violeta y blanco en sus remeras. "Los que fundamos el grupo somos todos hinchas de Villa Dálmine. Y en las competencias nos reconocen que somos de Campana por eso", afirma Hernán. "Ahora vamos a llevar al Viola a Brasil", se ilusiona con lo que viene, luego de cumplir una promesa ligada a esta pasión que es correr. Y luego de confirmar que en Campana Runners hay más que un equipo: "Somos casi una familia".

CAMPANA RUNNERS

Fue corriendo hasta Luján para cumplir una promesa

Una pasión y un equipo detrás de 52 kilómetros a la Basílica

