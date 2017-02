El líder de la UV Calixto Dellepiane aseguró que su partido será "la alternativa para que el gobierno municipal vuelva a ser de los campanenses". Si bien no confirmó una eventual candidatura a concejal, el jefe de la UV Calixto Dellepiane, Axel Cantlon, aseguró que aspirarán a "ampliar" su bloque en el Honorable Concejo Deliberante, con la idea de representar una alternativa a la actual conducción municipal en las próximas elecciones legislativas. "En 2017 vamos a construir una opción para Campana", anunció Cantlon, no ahorrando críticas para la gestión local de Cambiemos. "A más de un año de gestión local sabemos claramente lo que están defendiendo Abella y Roses en la Municipalidad de Campana. Trabajan para el PRO y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se olvidan de defender a los campanenses", aseguró. De acuerdo al exconcejal, por el contrario "todo el equipo de la UV Calixto Dellepiane" va a seguir "trabajando para representar con responsabilidad a los vecinos de Campana", aspirando "a poder ampliar" el bloque que actualmente poseen en el Concejo Deliberante. En esa línea, felicitó a los concejales Carlos Gómez y Norberto Bonola "por el trabajo que están realizando en el HCD como así también a los equipos técnicos" que acompañan su labor y que van a "profundizar el trabajo este año". "Nuestro espacio viene manteniendo una línea de trabajo y de conducta a lo largo de los años y esperamos profundizarla si la gente nos acompaña", expresó. "El Gobierno Municipal tiene que escuchar a los vecinos y sus necesidades y tiene que ir en un camino de desarrollo y planificación, hecho por y para los campanenses. No podemos delegar esa responsabilidad en gente que no conoce nuestra ciudad y nuestra idiosincrasia", aseveró Cantlon. "La UV Calixto Dellepiane está preparada para asumir este desafío

Axel Cantlon



Cantlon: ”En 2017 vamos a construir una opción para Campana”



