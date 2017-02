Militante de la educación

Tomás Buzzi

Esta semana, tuve la oportunidad de reunirme con algunos grupos de murgas locales que se prepararon con todo para los presentes corsos locales a los cuales les deseo la mejor de las suertes en sus presentaciones. Pero lamentablemente no todo es un clima festivo. Es ineludible no hablarte de las "famosas" paritarias docentes. Las mismas, como ya sabes, son claves para todos los trabajadores ya que lo que cierren o negocien los docentes, conlleva una referencia para todos los gremios del país. A poco tiempo, de comenzar un nuevo ciclo lectivo, hay más dudas que certezas. Lo único real es la propuesta oficial del Gobierno de establecer un techo del 18% de aumento. Evidentemente estamos ante la precarización efectiva del trabajo de nuestros maestros, ya que se cae de maduro que este aumento (18%), queda muy retrasado ante la inflación que nos golpea. A su vez, y esto es una idea subjetiva mía (totalmente discutible) los "CEOS" neoliberales que nos gobiernan, quieren una sociedad un tanto más ignorante. No podemos ser ingenuos y pensar que este decaimiento en la educación solo es cosa de docentes, es un tema de incumbencia de toda la sociedad. Ya no sorprende ver a los "trols". ¿Que son los trols? gente asalariada que se dedica a divulgar políticas a favor del gobierno o contra opositores en las redes sociales, haciendo esfuerzos denodados, gastando fondos públicos, solo para descreditar el paro propuesto por el sector y a los propios educadores. Ojo esta maniobra distorsiva desde las redes, ya leS ha funcionado y con creces al gobierno, así que no se puede desestimar. Por mi parte como hijo de la educación pública, desde mi humilde lugar la defenderé siempre. Aunque a decir verdad ya el 2016 la educación en general, fue factor de ajuste y en el 2017 lo será de nuevo. Debemos estar alertas, la educación ya no es prioridad. Hoy lo que desvela a los que tienen el timón, son las mineras, los pooles de siembra o algún que otro saldo deudor de los amigos o parientes del poder lo demás es "populismo". Me crié escuchando que no hay mejor inversión para el desarrollo de nuestra sociedad, que la educación, pero se ve que otros piensan distinto. Como cierta vez expuso el economista Tomás Bulat: "Cuando se nace pobre, ser estudioso es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud". Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Militante de la educación

Por Tomás Buzzi

