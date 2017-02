La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/feb/2017 Avanzan las gestiones para concluir las obras en la ex ruta 12







Autoridades municipales de las áreas de Producción e Islas se reunieron con representantes de Vialidad Nacional para ultimar detalles de un importante Convenio de obras para la ex ruta 12 sobre el Canal Yrigoyen. Una importante reunión para ultimar detalles sobre las obras que se realizan en la ex ruta 12 sobre el Canal Yrigoyen se realizó este viernes en el Palacio Municipal. El encuentro estuvo encabezado por la directora de Producción, Sandra Gotelli, y el subdirector de Islas, Juan Carlos Pandiani, quienes recibieron a los ingenieros Alfredo Cuppi y Joaquín Grossi, representantes de Vialidad Nacional. La reunión tuvo como principal objetivo avanzar en las gestiones y en la próxima firma del convenio del Municipio con Vialidad Nacional que tendrá como objetivo principal mejorar la accesibilidad al sector insular y ponerlo.

