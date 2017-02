Creer, hacer. Estar

Romina Buzzini

Hola, buen domingo, como ustedes saben desde muy joven he militado y valoro la militancia como un ejercicio más allá de coincidir o no con los principios que nos llevan a cada uno a hacerlo en un partido diferente o los motivos que cada uno tiene para desarrollarse como un buen militante. Esta semana sentí nostalgia y a la vez mucha esperanza, cuando vi reunidos en el comité a un grupo de jóvenes que de a poco se van acercando y van sumando ideas para llevar adelante tareas que sin dudas serán gratificante para ellos, pero mas significativas van a ser para quienes sean los destinatarios. Al verlos recordé mis comienzos en la U.C.R. Campana allá por 1995, todo lo que fui descubriendo, aquellos chicos y amigos con quienes fuimos transitando el camino partidario, pero también ese vigor y empuje con el que hacíamos las cosas, la tarea era otra pero el objetivo sigue siendo el mismo: transmitir los ideales, valores y principios que siempre han representado a nuestro partido. Cuando conversaba con los jóvenes no estaba haciendo otra cosa mas que militar, quise transmitirles hasta mis emociones que seguramente serán distintas a las que ellos sintieron porque es algo muy personal, pero sentí un orgullo enorme de poder hablarles de igual a igual en nuestro comité, en ese mismo lugar donde yo fui descubriendo no solo mi vocación política sino de servicio además. Y cuando mencioné la esperanza es porque como si fuera poco experimentar todo este intercambio con los chicos que se acercan al radicalismo, del mismo modo tuvimos la suerte de poder ofrecer nuestra sede partidaria para que se reúna la juventud de Cambiemos, con todos aquellos jóvenes que representan a todos los partidos que integramos este frente, tales como son el Pro, la Coalición Cívica, el Partido Fe y la Unión Cívica Radical. Este frente día a día se va consolidando y demostrando una integración total, no solo en los mayores que llevamos adelante nuestra tarea en la gestión, sino que también en la militancia y la juventud. "Un militante no es un héroe. Simplemente quiere vivir. Simplemente no se conforma con aceptar que otros han decidido ya su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y su muerte" (Sergio Karaka-choff 1939 – 1976) Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: