La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/feb/2017 Dr. Enjuto: "Más de la mitad de la población no tiene la presión ideal"









LA ESTADISTICA NO MIENTE Más de la mitad de la población no tiene la presión ideal y son pocos quienes hacen el control que se deben hacer. Cuatro de cada diez personas mayores de 25 años son hipertensos. Una de cada cinco personas tiene pre-hipertensión. 17 millones de muertes por año son debido a enfermedades cardiovasculares y la mitad son derivadas de hipertensión: La hipertensión puede perjudicar a varios órganos, como al riñón (puede darse insuficiencia renal), al ojo (pérdida de agudeza visual), al sistema nervioso (hemorragia cerebral, trombosis) y también al corazón (insuficiencia cardiaca, angina de pecho e infarto de miocardio). Así lo afirmó Ariel Enjuto, médico cardiólogo del Hospital San José en una charla abierta sobre hipertensión dentro del programa "Envejeciendo Positivamente" En un clima distendido y ameno, un grupo de adultos mayores de nuestra ciudad participaron el miércoles pasado de una charla sobre Hipertensión; dentro del programa "Envejeciendo Positivamente"; brindada por el médico cardiólogo Ariel Enjuto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de Hipertensión Arterial cuando llegamos al límite de 140 – 90 mm de hg. Se trata de una enfermedad crónica, que se vislumbra por un aumento de los valores de la presión arterial (sistólica – diastólica) por encima de estos valores aceptados. Enjuto profesional del Hospital San José (oriundo de Los Cardales pero actualmente viviendo en Capilla del Señor) aclara: "la detección que uno es hipertenso, el posterior control y su tratamiento es fundamental. Hoy en la era que vivimos, es un flagelo -junto a la diabetes y los accidentes- que azota a todo el mundo. Es importante que entremos en conocimiento de cuán importante es controlar la hipertensión". Durante la charla se derribaron muchos mitos y concluyendo que con qué pequeñas acciones se puede controlar el nivel de la tensión arterial. "Hay entre un 15 y 20% de personas mayores de 25 años que son hipertensos, es un número importantísimo. Entre la cuarta y quinta década de la vida es cuando más se diagnostica. Debería saberlo todo la población". El doctor hace un año que está en la unidad coronaria del Hospital San José y atiende los días lunes por la tarde. Nos explica que "la política que se ha implementado en cuanto a cardiología y la hipertensión es muy buena, muy amplia. Podemos decir que tenemos una gran oferta (en relación a la demanda) de consultorios externos para poder ayudar. La hipertensión se previene y se diagnostica fácil. Hay un montón de medicamentos posibles para tratarla, pero mantener un buen estilo de vida es gratis.. El paciente sabe que puede acudir a nosotros y sacarse las dudas. La medicina que se viene y la que se debe empezar a implementar es la de prevención, del control, de conocimiento. Instruir a la gente es prevenir y a la larga va a mejorar la calidad de vida de la gente". Nerina Polimante, Trabajadora Social, también presente en la charla agrega: "apuntamos a que el adulto mayor tenga una mejor calidad de vida y "envejezca positivamente" como lo dice el programa. Es un espacio donde el adulto mayor tiene una hora casi y media disponible para la pregunta al profesional y sacarse todas las dudas. El número de participantes ha crecido en todo lo que es el transcurso de las charlas. Se van a llevar a cabo otras charlas con otras temáticas; además aprovechar la ocasión para que ellos puedan socializar y estar con sus pares", enfatizó. Con respecto a la reducción en la calidad de vida y la expectativa de vida, detalla que "a medida que aumentan los números, aumenta el peligro. Si tengo más presión, tengo más riesgo. Cada diez puntos de presión mínima que subimos por encima de los aceptado, o cada 20 puntos de presión máxima tenemos diez veces más posibilidades de tener un evento cardiovascular". Enjuto fue preciso y a la hora de hablar de valores: "la presión arterial no es de cada uno. La presión que tenemos que tener todos, la ideal, es por debajo de 140 – 90 mm de hg. La presión arterial alta tiene un componente hereditario, pero tiene muchos más factores que determinan su aparición o no, o determina su severidad o no".





EL EQUIPO PROFESIONAL Y EL PUBLICO ASISTENTE A LA CHARLA DEL PROGRAMA "ENVEJECIENDO POSITIVAMENTE" CONTROLES Y ACCIONES La práctica de controles médicos integrales deben hacerse cada uno o dos años. Si tenemos presión limítrofe (por debajo de 140 – 90 mm de hg, o por encima de 130 – 85 mm de hg) significa que somos hipertensos de forma leve, entonces deberíamos controlarnos la tensión arterial cada dos meses; si tenemos presión moderada todos los meses y si tenemos presión elevada, y no la podemos bajar, todas las semanas. Diabetes, colesterol alto, sobrepeso; son factores importante para cuidarnos más en todo, porque a lo largo del tiempo vamos a tener muchas más posibilidades de sufrir un evento cardiovascular. Tenemos que lograr que bajen todos estos parámetros que le hacen mal a las arterias, al corazón y también a otros órganos vitales. Con cosas simples y sencillas podemos bajar la tensión arterial: control de peso a través de una dieta balanceada, bajar el consumo de sal (en lo posible a cero o utilizar la sal Kosal, que es de la Fundación Favaloro, que es la única que no tiene sodio). La actividad física aeróbica (mínimamente 3 veces por semana) ayuda muchísimo a mantener la presión arterial estable. "Hay que generar cambios en el estilo de vida, con lo que come, hacer actividad física, no fumar y cuidarse con el alcohol. La dieta, el consumo de sal alto de sodio y el bajo de potasio impactan en un 30%. La inactividad física un 20%. El sobrepeso/obesidad un 30%. El cigarrillo sube la presión momentáneamente. La insuficiencia renal o la hiperfuncionalidad renal también son factores de riesgo", explica Enjuto.

