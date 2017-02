La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/feb/2017 Ola de calor: el Municipio brindó recomendaciones a la comunidad







La directora de Salud Comunitaria aconsejó tomar abundante agua, comer frutas y verduras, evitar la exposición al sol, usar ropa clara y no realizar actividad física entre las 11 y 16. Ante las altas temperaturas que no dan tregua, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta naranja para esta región, en tanto que desde el Municipio se brindaron una serie de recomendaciones. Las altas temperaturas se instalaron en el país durante esta semana y en los próximos días persistiría la situación. Este jueves la sensación térmica superó los 41º y para este viernes y sábado se esperan máximas de 35º y 37º respectivamente, aunque también se anuncian tormentas. La directora de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi, comentó que "en este caso, el alerta tiene que ver con que la temperatura tampoco baja por la noche. Así que el cuerpo tampoco descansa correctamente. Además se corren riesgos de deshidratación". Por ello, recomendó estar constantemente hidratado, tomar mucho líquido, especialmente agua, no jugos o gaseosas. "Es preferible –señaló- que sea libre de azúcares porque así el cuerpo puede hidratarse mejor". Asimismo afirmó la necesidad de que niños y adultos mayores tengan una hidratación controlada. "Esta población, generalmente, no perciben la sed. Sin embargo, el adulto que esté a cargo de su cuidado deberá tomar la responsabilidad de asegurar su hidratación", dijo. Además indicó que es importante ingerir comidas frescas, en lo posible frutas y verduras, y evitar la exposición al sol especialmente entre las 11 y 16. También sugirió que se evite la realización de actividad física en dicho horario, sobre todo quienes no están habituados dado que "puede ser contraproducente". Finalmente, recomendó usar ropa clara y tomar duchas con agua fría para bajar la temperatura corporal.

