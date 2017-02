La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/feb/2017 La Voz del águila:

¿Dios ha muerto?

Del Cielo a la Tierra





He escrito el 12 de febrero de 2017: Si yo fuera Dios ya habría provocado, como en Sodoma y Gomorra y en la época de Noé (Génesis, cap. 7 y 19), la casi total eliminación de la raza humana, salvando solamente a las personas buenas, justas y, obviamente, a los niños, a todos ellos. Si yo fuera Dios hace tiempo que habría manifestado la justicia de la naturaleza (agua, aire, tierra y fuego) no con pequeños terremotos expresados casi con ternura, sino con auténticos cataclismos y tsunamis tan devastadores que los recordarían de generación en generación, por los siguientes millones de años. Si yo fuera Dios ya habría humillado con mi Santa Justicia a todos los jefes de las religiones que, con falsedad y traición, dicen representarlo, engañándolo, burlándose de El y, si fuera necesario, crucificando, una vez más, a su hijo con cinismo y orgasmo. Si yo fuera Dios ya habría neutralizado a los tiranos y cínicos vendedores de armas y de droga, que son los peores monstruos del universo encarnados en la Tierra. Si yo fuera Dios ya habría exiliado a miles de millones de años luz de distancia a los monstruos y a los ogros que atacan a los parvulitos de la vida sin razón, solo por el placer degenerado de sus mentes locas y diabólicas. Si yo fuera Dios ya habría manifestado un nuevo cielo y una nueva tierra en este desgraciado mundo en el que los niños han tenido la culpa de nacer y de encontrarse con un hombre-bestia sin alma y con espíritu perverso, al punto tal que hasta Satanás ha abandonado el campo de juego por miedo y desdén. Pero yo no soy Dios, soy solo un filósofo, un mensajero, señalado por su Hijo el Cristo y libre, pero libre de verdad. Dicha libertad me impone gritar, incluso a Dios, Además de hacerlo en este mundo desértico, y decirle: "Señor, Señor ¿qué esperas para manifestar tu Santa Justicia? ¿Qué, qué esperas para cumplir con tus promesas a favor de los justos, de los buenos y de los parvulitos de la vida? ¿Qué, qué esperas para dejar, a su destino final y tenebroso de una vez para siempre, a los tiranos y a los poderosos?¿Qué, Señor, qué esperas para darle paz, amor, justicia y libertad a los niños que son tu verdadera imagen en el mundo? Señor, es el premio que te pido por haberte amado, servido, dado la vida siempre, por los siglos de los siglos. El premio que te pido es que manifiestes tu divina justicia, no a favor mío sino de los niños, que son tu presencia en el mundo, y a favor de los buenos y de la gente humilde que ama la vida. Señor ¿has oído? Responde Señor Adonay Dios del universo. ¡Responde! En fe Un servidor y amigo de tu Hijo el mesías Jesús-Cristo G. B. Palermo (Italia) 12 de febrero de 2017 Del Cielo a la Tierra El hombre Herodes del siglo XXI y el estrago de los inocentes Os recuerdo lo que Jesús Cristo, hijo de Dios, dijo en el evangelio. A quien provoca escándalo a los niños mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar (Mateo 18, 6). Los responsables de esta blasfemia en contra del Espíritu Santo serán severamente castigados por la justicia de Dios. El Padre Adonay ya ha revelado que desencadenará un nuevo diluvio universal y esta vez el fuego se antepondrá al agua. El padre ha abreviado los tiempos (Marcos 13, 20), para la alegría de los llamados, de los señalados y de los justos, los cuales heredarán el reino de Dios en la Tierra. ¡Paz! Del Cielo a la Tierra Sant´Elpidio a Mare (Italia) 12 de Febrero de 2014 Facebook: Lavoz del Águila Web: www.unpuntoenelinfinito.com

