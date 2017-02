La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/feb/2017 Rincón Tuerca









TC MOURAS: La categoría está desarrollando en este fin de semana la segunda fecha de su campeonato en el Autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 de la mañana la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". PRETENDE: Cristian Falivene continúa trabajando en su chasis para la Clase "A" del Regional que contara con la motorización de Juanjo Tártara donde se pretende estar desde la primera del año en Baradero. CHARLA: Julian Falivene no llegó a un acuerdo para sumarse al Tope Race Juniors en esta temporada en el equipo "Mira" tras tener una charla con los dueños del equipo, más de ciento ochenta mil razones no permitieron que fuera de la partida. BUENAS: Emiliano Falivene ya tiene avanzado sus trabajos en el karting para darle continuidad otra temporada en la categoría Pako en la clase de los cuatro tiempos donde el año anterior tuvo algunas buenas actuaciones tras sus primeras experiencias. FORMULA APAP: La categoría Escuela del automovilismo zonal está arrancando su campeonato este fin de semana en el autódromo de La Plata con un parque interesante de autos. IDEA: La intención de Gabriel De Lucca es en esta temporada correr en dos clases de la categoría P.A.K.O. tras hablarlo con su chasista Sergio Capecce. La idea es correr en la Super Pako y en la M.N. Light. ARMAR: El auto ya está saliendo de pintura y la comenzaron a armar para estar desde la primera en la Categoría Alma en la Clase TC 1100 donde Gastón D´Angelo va por otro campeonato. DESARMADA: En la ciudad de Rufino está hoy por hoy la Cupecita de Néstor Rodriguez que fue desarmada totalmente para no dejar nada librado al azar. La idea es estar en el campeonato con Juan Manuel como piloto la intención del equipo quizás no lleguen a la primera del año, pero se trabajará para estar en la segunda. ALEJARSE: Rocío Davenda se bajó del karting y se subirá a un Formula Cuatro a partir de este año tras alejarse de la categoría Kart PLus donde venía corriendo. En principio tendría los servicios de Horacio Romay en la planta impulsora. RECESO: Trabajando en los autos del equipo a pleno en el receso se los ve a los Hermanos Emma que ya decidieron continuar un año mas en el rally de la zona atlántica tras decidirlo entre toda la familia. Hubo una idea de volver al Rally Federal pero solo fue un intento. CONDOLENCIA: Lamentablemente hace unos días atrás nos dejó para siempre Miguel Roldán quien fuera el alma mater del recordado circuito de San Andrés de Giles tras una enfermedad que lo tuvo alejado durante algún tiempo de lo que hoy es el nuevo escenario para el karting en aquella ciudad. Nuestras condolen-cias a sus familiares. TURISMO 4000 ARGENTINO: En el autódromo de La Plata la categoría está llevando adelante la segunda fecha del campeonato con su habitual parque de autos donde desde las 11 de la mañana por la TV Pública. Televisa el programa "Carreras Argentinas". PRESENCIAR: El tri campeón del TC Regional Angel Genovese se muestra entusiasmado por seguir de cerca la categoría de los chasis Clase A tras el regreso de sus vacaciones en México y espera el arranque del campeonato para ir a Baradero a presenciar el espectáculo que brindan. REPETIR: El gringo Daniel del Bianco se hizo la licencia médica y deportiva porque va a continuar corriendo y quería repetir la experiencia en los chasis del regional pero con los antecedentes de sus últimas incursiones aún no consiguió auto. FACEBOOK: Seguí toda la información las 24 horas del mundo tuerca a nivel internacional nacional y zonal a través de nuestra página de Facebook Rincón Tuerca. Notas, comentarios, estadísticas, de lo que sucede en el automovilismo. LLEGAR: Avanzan los trabajos en el TC 1100 de Lucas Dobladez que espera llegar bien para la primera del año en la Categoría Alma donde el joven campanense hará su primera experiencia con el asesoramiento de su padre Carlos en el tema de autos de competición. ENCARAR: Con la compra de un chasis nuevo para encarar la presente temporada Ludmila Rodriguez se prepara para intentar pelear el campeonato en la categoría Kart Plus con la motorización de Gabriel Toledo. ENTUSIASMAR: Aunque lo intentaron entusiasmar para hacer un año completo en la alta competencia Adriano Zarantonello no está dispuesto a correr en karting por el momento. Lograrán sus hijos que le preste el karting para correrlo ellos? COMPRA: Gustavo Oribe está más que contento con la compra del auto que utilizó Pablo Fernandez y ahora el representante de Los Cardales tomará la decisión de sumarse a la categoría Turismo Mejorado Histórico donde deberá demostrar sus condiciones conductiva. También contará conel asesoramiento de Dante Díaz? NECESITAR: Los presupuestos aún no se consiguen de la manera necesitada para estar en un Fiat Uno en el Turismo Pista y esto tiene a Brain Donamari sin la posibilidad de estar en la Alta Competencia a nivel nacional. POSTURA: Con la determinación tomada en su momento Gonzalo Di Nardo sigue con su postura de alquilar el Fiat Uno para la Clase Dos de Alma con un auto que se entrega listo para correr. Las razones laborales y personales no le permiten al robusto piloto de Zárate correr en esta temporada. PINTADO: Es cierto que el Fiat Uno para la Clase Dos de Alma ya está totalmente pintado y a decir del piloto Maximiliano Civitarese todo estaría dado para arrancar el presente campeonato pero el tema presupuestario le está jugando en contra y todo se viene complicando más de la cuenta. ACUMULAR: Mateo Benitez sigue acumulando experiencia en Karting de cara al inicio del campeonato de la categoría Kart Plus y el representante de Zárate se muestra como un piloto que tiene futuro en el automovilismo. DECISION: Ante la llegada de tantos autos al taller la decisión de Juan Sbarra fue alquilar otro galpón a su tío Victor para trabajar con comodidad en los diferentes autos que hoy tienen en el galpón. PROPONER: Parece que Diego Rivadulla le propuso a Angel Carnero tener un auto competitivo en su momento donde el varias veces campeón no contaba con el presupuesto para tal emprendimiento lo que provocó que el popular "Mosquito" lo sacara del taller más rápido que cuando entró. Que no cunda el pánico! IGUAL: Todo quedó casi igual que el año anterior y Guillermo Fernandez con su hijo Gastón seguirán en el TC 1100 de Alma otra temporada con el mismo equipo pero con motorista distinto al que arrancó el certámen pasado. ROBUSTO: Cuando se pensó que Mariano Giozzi iba a realizar la licencia médica el robusto piloto no concretó este trámite dejando en claro que en principio este año no habrá actividad deportiva. FORMULA METROPOLITANA: Si se consigue el parque de autos que se necesita este fin de semana la categoría debería arrancar su campeonato en el autódromo de La Plata. REUNIONES: Héctor Tardito es el nuevo gerenciador del Kartódromo de Zárate junto a su hermana Roxana quienes ya están llevando adelante las reuniones con las categorías que visiten el kartódromo internacional mencionado donde están negociando las cuestiones económicas. PIEZAS: Sin duda en la tornería Lopez siguen avanzando y creciendo en el armado de piezas para la alta competencia donde desde distintos lugares dirigentes de diferentes categorías recurren en la búsqueda de estos elementos. Lo tenían a Marcelo!? REGRESO 11: Andres Rivero tras el regreso de sus vacaciones a Puerto Madryn comenzará a armar su karting con el cual se estará sumando a la categoría P.A.K.O. en la tercer competencia del año junto a sus amigos "Cacho" Mediana y Rubén Gallardo. INVITACION: Ante la invitación Juan Carlos Bava aceptó ser invitado de Bordot con el Falcon en el TC Mouras y este fin de semana estará corriendo en el autódromo de La Plata. PARATE: Luego de un parate tomó la decisión de sumarse al TC Regional en la Clase GTA con su Ford a partir de este año. Con la motorización de Tártara el popular "Gato" Ariel Fontanot quiere estar desde la primera del año. ATENDER: Rafael Chaves tiene decidido correr este año en la categoría Pako donde ya se armó un karting para estar en la alta competencia. Además de atender a Maximiliano Lacognata en la Categoría Rotax el "Rafa" vuelve a competir como piloto. SUSPENSION: La suspensión del campeonato nocturno del sábado en el kartódromo de Zárate se debió a las razones climáticas así lo informaron los dirigentes que tenían a cargo este emprendimiento donde participaban componentes de la categoría Kart Plus. ANUNCIAR: Finalmente los dirigentes que tenían a su cargo los destinos de la categoría Pako anunciaron el arranque de su campeonato el próximo 12 de marzo en el kartódromo porteño. PADRES: Sus padres ya confirmaron que Constanza seguirá este año corriendo en karting y tanto mamá Zulma como papá Gabriel ya hicieron todos los trámites administrativos para que la niña Toledo esté desde la primera del año en la categoría Kart Plus. ENCUENTRO: El próximo domingo 5 de marzo se viene un encuentro de autos en las puertas del Museo Manuel Iglesias en la Plaza España, evento que organiza el club del Primer Automóvil Argentino que estará arrancando desde las 11 de la mañana. REANUDAR: La categoría Alma ya reanudó las reuniones los días miércoles por la noche de cara al inicio del presente campeonato en su sede de la calle Corsini en la localidad de Benavidez. Desde las 21 horas se puede visitar la entidad automovilística.

