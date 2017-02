La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/feb/2017 Torneo Federal C:

Defensores de La Esperanza y Otamendi no pasaron del empate







Fue cero a cero en el Carlos Vallejos. Las mejores situaciones de gol para ambos equipos se concentraron en el primer tiempo. Ayer por la cuarta fecha del Torneo Federal C, Defensores de La Esperanza y Otamendi Fútbol Club repartieron puntos en el estadio Carlos Vallejos de Campana, luego de un partido que por momentos fue muy aburrido. Durante la primera mitad, ambos equipos tuvieron posibilidad de llegar al gol. Apenas segundos después del arranque, Nicolas Cabrera tuvo la primera para el "gallo" quedando mano a mano con Doellio, pero no supo definir correctamente para concretar dicha situación. El partido caía en un pozo de nerviosismo y los equipos se prestaban la pelota, hasta que a los quince minutos probaba el "Defe" con un remate de Canale que se iba apenas desviado. Cinco minutos más tarde, respondió Oatmendi: Emmanuel Vera quedó solo con el arquero "verdinegro" pero la defensa reaccionó bien para impedir que remate correctamente. La última clara de la parte inicial fue para "el Defe" con una buena jugada individual de Tejera que cerca estuvo de abrir el marcador sobre el final, pero el buen accionar del arquero Sosa lo impedía. Distinta fue la segunda mitad, donde ambos equipos bajaron su nivel y no pudieron incomodar en las áreas rivales. El ingreso de Bertuni en Otamendi y de Giménez en Defensores le dio un tono más ofensivo al partido, pero hubo grandes jugadas para destacar. En conclusión, flojo empate entre "el torito" y "el gallo" en un partido que prometía mucho. El punto le sienta mejor a La Esperanza ya que lo ubica en segundo lugar con 8 puntos. No obstante la gente de Otamendi no mostró desconformidad con el resultado y muestra optimismo para las últimas dos fechas. SINTESIS LA ESPERANZA 0: Daniel Doellio; Martín Alvarez, Miguel Ríos, Agustin Godoy, Mariano Rosada; Tulio Barrios, Martin Canave, Pablo Godoy (20ST Nicolás Giménez), Marcelo Dorregaray (41ST Alex Curto); Javier Tejera (23ST Uriel Brandan) y Federico Díaz. DT: Cristian Tejera - Miguel Ríos. OTAMENDI 0: Nicolas Sosa; Bruno Tirado, Leonardo González, Matías Velazquez, Nicolas Cabrera; Pablo Córdoba, Carlos Ocelíz, Matías Silva (18ST Ulises Bertuni) Eduardo Bergara; Carlos Del Fabro (37ST Juan Leiva); Emmanuel Vera (30ST Franco Hausch). DT: Daniel Torreira. AMARILLAS: Pablo Godoy (DEF) - Matías Silva (OTA) - Mariano Rosada (DEF). ROJAS: 47ST Mariano Rosada (DEF). ÁRBITRO: Marcos Vega (muy bien). ASISTENTES: Joaquin Gil y Carlos Salinas. ESTADIO: Puerto Nuevo (a puertas cerradas)



