Durante la reunión "limaron asperezas" y trataron el tema del canje del Estadio por el Puerto de Frutos El pasado miércoles pasado, los concejales del FPV-PJ mantuvo una reunión con los dirigentes del Club Villa Dalmine Jorge "Pato" Milano y Dino Marinig, tal como semanas atrás lo había solicitado la comisión directiva violeta en una carta distribuida en cada uno de los bloques del HCD. Ante la consulta de La Auténtica Defensa, los ediles Soledad Calle y Luis Chesini accedieron a comentar las conclusiones del encuentro pero bajo la aclaración de que su bancada no tiene "ninguna intención de instalar el tema" en la prensa local. "La charla comenzó con las correspondientes disculpas por parte del Club por los comentarios ofensivos hacia Jorge Varela que había propinado un miembro de la comisión directiva, sin ningún sentido ni asidero en la realidad, durante la última reunión que mantuvimos", repasó Calle. De acuerdo a la concejal, "tanto Milano como Dino reconocieron la contribución de Jorge a la institución a lo largo de su vida política". "Del mismo modo, -continuó- reprocharon que en una nota con FM Simple, levantada a su vez por LAD, yo haya generalizado cuando critiqué las palabras de aquel dirigente, por lo que también ofrecí mis disculpas". "Teníamos esa conversación pendiente, y para nuestro bloque era una condición sine qua non para iniciar cualquier tipo de conversación con la dirigencia del Club, porque no sólo como peronistas, sino como campanenses, nos sentimos profundamente ofendidos por aquellas mentiras, el ninguneo y el silencio que le sucedió", señaló. Saldada la cuestión y "aceptadas las disculpas de ambos lados", el resto de la charla giró alrededor de "la cuestión del canje de tierras con Tenaris para que el Club tenga su cancha". Al respecto, Luis Chesini afirmó que se les transmitió a los dirigentes "que es la segunda vez que el intendente promueve el tema del canje sin presentar un proyecto para ser tratado en el Honorable Concejo Deliberante". "Entonces, hablamos siempre sobre hipótesis inciertas. Lo único que tenemos claro es que el actual bloque oficialista, cuando era oposición y con el intendente a la cabeza, se opuso dos veces al canje de tierras impidiendo que el Club tenga su cancha", sostuvo. Chesini explicó que "en aquel entonces desconfiaban de las tasaciones oficiales, realizadas por el Banco Municipal de Tierras, órgano oficial para este tipo de operaciones", aseverando que "Abella entendía que el Puerto de Frutos tenía un valor superior a la cancha y pedía en compensación que Tenaris construya un Hospital". "Aguardamos que el Departamento Ejecutivo eleve el proyecto de canje donde se plasme esta posición que sostenía Abella, ya que ahora es intendente y es su obligación gestionar el pago de esa diferencia sobre un bien estratégico que le pertenece al pueblo campanense", consideró Chesini. "Si este gobierno tiene algo de coherencia –amplió Calle-, un Hospital sería el piso mínimo exigible a la empresa, porque es lo que ellos mismos exigieron hace dos años" Para la edil, "por más que el Ejecutivo quiera apurar la resolución de este asunto en el Concejo Deliberante, hay un procedimiento administrativo a seguir, hay que actualizar las tasaciones, acreditar la titularidad del bien en el caso de la cancha, etcétera. Este procedimiento está a cargo del Gobierno, es imposible que lo impulsemos los concejales, quienes además tenemos un absoluto desconocimiento del estado de situación", advirtió. Y se refirió al comodoto que Tenaris tenía sobre el Puerto de Frutos, indicando que venció "el 31 de diciembre". "¿Nos preguntamos cómo es que continúan allí? ¿Abella renovó el convenio? ¿O las papas queman y usan al Club para justificar esta situación? Estas son algunas cuestiones que les planteamos a los directivos", aseveró Calle. Para finalizar, los concejales denunciaron que "este canje está signado por el oportunismo". "Cambiemos lo rechazó dos veces durante nuestro gobierno porque entendían que le otorgaba algún redito político a Stella Giroldi. Lo plancharon el primer año de su gestión y lo promueven en un año electoral y con el comodato a Tenaris vencido", sostuvieron. "En todo este entuerto, nuestro único mensaje es para los hinchas de Villa Dálmine: sepan que en el gobierno o en la oposición, a pesar del oportunismo de Abella y el cinismo de sus concejales, el Frente para la Victoria no cambia de posición. Por Villa Dálmine como institución, por sus hinchas que lo llevan en el corazón, por los 400 pibes que entrenan con su camiseta, por la identidad de nuestro pueblo que siempre va a estar pintada de violeta, en cada una de nuestras bancas, siempre se van a defender sus derechos", afirmaron.

