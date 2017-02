Desde hace trece años en Zárate y cuatro en nuestra ciudad, YES STUDIO -ubicado en Arenales 590- continúa con la responsabilidad, profesionalismo y dedicación en la enseñanza de inglés. YES STUDIO desestructura las clases convencionales proponiendo juegos, videos y música para el aprendizaje del idioma. El objetivo principal del instituto y de su directora Yanina Ellena, traductora pública (Mat. 6569) y profesora universitaria, es enseñar el idioma de una manera dinámica, cultivando habilidades y destrezas para que los alumnos puedan comunicarse y aprender con total fluidez el inglés. YES STUDIO presenta todos los años a más de 200 alumnos para rendir exámenes nacionales e internacionales ante el Liceo Británico y Cambridge. Además, ofrece una gran variedad de horarios para los cursos, incluso los sábados de 9 a 13 hs. El instituto brinda clases para niños desde los cuatro años, adolescentes, adultos y también para empresas. Este año, los socios de OSDE que ingresen por primera vez contarán con un 15% de descuento en sus cuotas desde marzo hasta diciembre. Para más información acerca del ciclo lectivo 2017, comunicarse al (03489)15 620101 o a través de la fan page en Facebook: Yesstudio Instituto. Inscripción abierta de lunes a viernes de 18 a 20 hs. en Arenales 590, Campana.

Aprender inglés jugando: La experiencia de Yes Studio

