Remo:

Victoria de Rodrigo Murillo y Joel Romero en la Copa América

Victoria de Rodrigo Murillo y Joel Romero en la Copa América







El Doble Par campanense sumó una medalla dorada para el equipo argentino. También fue destacada la participación de Felipe Modarelli. En tanto, Franco Almirón completó el póker de remeros de nuestra ciudad que fueron parte de esta competencia. Finalizó ayer el encuentro internacional de remo "Copa América", con buenos resultados de los remeros de nuestra ciudad que fueron convocados por el Cuerpo Técnico de la Selección Argentina de Remo. La regata, que contó con la presencia de los equipos de Argentina, Uruguay, Colombia y Perú, se realizó en la Pista Nacional de Remo de Tigre, y sirvió de test y de selectivo para el próximo Campeonato Sudamericano de Remo que se disputará en Brasilia. En su primera regata internacional en la categoría absoluta (senior), Joel Romero, del Campana Boat Club, compartió bote con otro campanense, Rodrigo Murillo (representante del Club San Fernando), y el resultado no pudo ser mejor: en su primera competencia juntos, obtuvieron el primer puesto, con buena ventaja respecto al resto. Pero lo más importante fueron las buenas sensaciones de la dupla campanense arriba del bote. Romero y Murillo registraron un tiempo de 6 minutos y 42 segundos, aventajando al segundo (la dupla Cetraro/López de Uruguay) por casi 5 segundos. En la prueba había también un bote senior peso pesado de Argentina, uno de Uruguay, y un doble peso ligero de Argentina. MODARELLI Y ALMIRÓN Además corrieron con el body celeste y blanco Felipe Modarelli y Franco Almirón, otros dos jóvenes remeros del Campana Boat Club. Modarelli fue segundo en dos sin timonel junto a Tomás Herrera del Club Mendoza de Regatas, detrás del par zarateño (representante argentino en el último Campeonato Mundial Junior). Registraron siete minutos, seis segundos más que los ganadores. Del tercero al sexto puesto quedaron dos botes argentinos y dos uruguayos. En cuatro sin timonel, Modarelli (tricampeón argentino y candidato a representar a Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud) corrió junto a Tomás Herrera, Joaquín Riveros (Club San Fernando) y Tobías Olay (Club Canottieri Italiani), finalizando terceros sobre cinco embarcaciones. Pero es importante resaltar que los dos botes que fueron primero y segundo fueron de la categoría senior (pesado y peso ligero) y que el bote de Modarelli fue el mejor en el "pronóstico", que es el tiempo ideal de referencia que se espera de un bote dividido el tiempo real, en el agua, de ese bote. Por su parte, Franco Almirón fue tercero el lunes en su serie de eliminatorias en el single, con un tiempo de 9 minutos y 13 segundos, y no logró acceder a la final A. Finalmente, no fue de la partida en la final "B" que se corrió ayer. Ahora, terminada esta "Copa América", a la brevedad debería conocerse la conformación final de los botes que representarán a Argentina en el Sudamericano de Brasil. Quien a priori parece tener más chances entre los remeros del Campana Boat Club es Modarelli, por sus destacadas actuaciones en el último Campeonato Argentino, en selectivos, en los últimos encuentros internacionales de menores, y por lo realizado en esta "Copa América".

JOEL ROMERO Y RODRIGO MURILLO, TRAS EL TRIUNFO EN TIGRE.





Modarelli fue segundo en dos sin timonel junto a Tomás Herrera del Club Mendoza de Regatas





La regata contó con la presencia de los equipos de Argentina, Uruguay, Colombia y Perú, Y se realizó en la Pista Nacional de Remo de Tigre. En el cierre, las delegaciones posaron juntas.



