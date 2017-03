Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

Anoche, durante un evento de Carnaval se produjeron incidentes y peleas que terminaron con varias personas heridas. Promocionado como "Corso de Carnaval", con la participación de diferentes murgas de la ciudad, anoche se realizó en la plaza 1º de Mayo un evento que terminó de manera inesperada: con disturbios, violencia y heridos. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, al menos tres personas debieron ser asistidas y trasladadas por Bomberos Voluntarios al Hospital San José con diferentes golpes y heridas. Incluso, anoche se había instalado la versión de un hombre que habría sido herido de bala. Sin embargo, ni en el Hospital ni en ningún otro centro médico se había reportado una situación similar, confiaron fuentes policiales. Según trascendió, el evento no contaba con autorización ni apoyo municipal, por lo que tampoco tenía solicitado un operativo especial de seguridad o tránsito. "Siempre lo mismo: por dos o tres que se pelean pagan todos y después no dejan hacer nada. Estuve una hora y me fui porque estaba con mis hijos y había peleas en varios puntos de la plaza", relató ayer una vecina a través de Facebook. "Los murgueros solo queríamos que la gente disfrute de los corsos. Que se volviera a vivir el carnaval como antes. Nada más que eso queríamos. Gracias de verdad a la gente que realmente fue a disfrutar y se llevó una sonrisa", lamentó, a través de la misma red social, una de las participantes quien, a su vez, criticó la falta de apoyo municipal.

Violentos disturbios en la plaza 1º de Mayo

