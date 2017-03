La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/mar/2017 ”Si les pedimos un esfuerzo a los vecinos y subimos las tasas, ahora hay que devolvérselo con obras”







El concejal Carlos Cazador recorrió el barrio Lubo y le solicitó al Municipio reparaciones en las calles Dasso y Tierra del Fuego. El concejal Carlos Cazador mantuvo una reunión con vecinos del barrio Lubo y le solicitó al Municipio una "rápida intervención" mejorar el estado de las calles. La primera parada del líder de Primero Campana fue en Dasso y Namuncurá. "Acá hay pozos realmente tremendos. Los vecinos no pueden continuar dejando un presupuesto de arreglo de auto cada vez que pasan por esta zona", remarcó. "Una señora de acá me comentaba que los camiones de una empresa con operaciones en un galpón sobre la cuadra tienen mucho que ver en la rotura de la calle. Buenos: en eso también debería estar atento el Municipio, multando al que corresponda", señaló. Más tarde, Cazador se encontró con frentistas de la calle Tierra del Fuego, donde al reclamo por las calles se le sumo el de las zanjas. "Vemos problemas parecidos que en Dasso, pero acá se agravan por el estado de las zanjas, repletas de agua podrida que no puede escurrir", afirmó el vecinalista. En ese sentido, exhortó a la Municipalidad a realizar una "rápida intervención en estos lugares del barrio Lubo, un barrio de vecinos trabajadores, que luchan para salir adelante día a día y pagan sus impuestos". "Si les pedimos un esfuerzo a la hora de incrementarles las tasas, ahora hay que devolvérselo con obras. Y estamos hablando de reparaciones mínimas, nada de grandes inversiones. No hay excusas", concluyó Cazador.

CAZADOR DIALOGÓ CON VECINOS DE LA ZONA.



”Si les pedimos un esfuerzo a los vecinos y subimos las tasas, ahora hay que devolvérselo con obras”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: