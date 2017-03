La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/mar/2017 El Colegio de Abogados presentó la realidad de nuestra zona en la reunión del Mapa Judicial









Pilar se cortaba solo Fechado en agosto de 2016, un comunicado del Colegio de la Provincia de Buenos Aires exhortaba "a los Señores Legisladores de la Provincia de Buenos Aires, a que todo proyecto que modifique o innove en materia de Mapa Judicial sea con la pertinente consulta a la Comisión de trabajo creada al efecto". Lo cierto es que existe un proyecto de ley con media sanción en el Senado bonaerense, por el cual se expropia un inmueble en la ciudad de Pilar para la creación de un "Departamento Judicial" que comprende los partidos de Pilar, Escobar y Exaltación de la Cruz. No sólo se trata de un proyecto que no fue consultado con Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, sino que abarca Partidos que corresponden a dos Departamentos Judiciales diferentes (San Isidro y Zárate-Campana). Aparentemente, la movida habría sido neutralizada merced a la Mesa de Mapa Judicial, integrada por el Colegio de Abogados, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General y el Colegio de Magistrados. Laboral duplica y Familia triplica la media provincial de causas iniciadas. Ambos fueros, a nivel local, se encuentran desbordados. Así lo afirmó Marcelo Fioranelli, Presidente del Colegio de Abogados Zárate - Campana durante una reunión de la "Comisión Mapa Judicial" de la Provincia de Buenos Aires. En base a las gestiones realizadas por el Colegio se esperan novedades en infraestructura edilicia para Campana, Zárate y Escobar. "Se trata de una mesa de trabajo importante para no fallar en el diagnóstico, porque se pueden exponer las concretas de necesidades de cada Departamento Judicial, fijar prioridades, y consensuarlas", explicó Marcelo Fioranelli, presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana sobre la "Comisión Mapa Judicial", foro del que participan representantes del Colegio de Abogados de la Provincia, miembros de la Suprema Corte (SCBA), de la Procuración General, Colegio de Magistrados y Funcionarios y del Ministerio de Justicia. Según explicó Fioranelli, días atrás el Colegio de Zárate - Campana fue convocado para plantear las necesidades de nuestro Departamento Judicial. De las estadísticas relevadas por el Colegio, surgen que durante el 2015 los dos Tribunales de Trabajo de nuestro distrito duplicaron la media de la provincia en la cantidad de causas iniciadas (sumando 1940 de promedio cada uno); mientras que el Juzgado de Familia triplicó la media provincial con 6931 causas. "Lo que pudimos plantear en la reunión y quedó asentado en actas, son las problemáticas básicas tales como el tema edilicio, la relocalización de algunos juzgados para reunificarlos, y el desborde que tenemos en algunos fueros como el de Familia y Laboral", dijo Fioranelli y explicó: "Los nuevos juzgados ya fueron creados, y el comienzo de su funcionamiento tiene diferentes grado de avance, pero cuando se logre podremos descomprimir la situación, tal como sucederá con el nuevo Tribunal de Trabajo de Escobar, que después de cinco años de creado está poniéndose en marcha por una gestión impulsada por el Colegio. Unos de los principales problemas que visualizamos es la estructura edilicia, que venimos trabajando desde el Colegio de Abogados con la Corte". Infraestructura Según explicó Fioranelli, el Colegio de Abogados ha presentado a La Plata una carpeta para la sede del nuevo Tribunal de Trabajo de Campana y otra para la relocalización del Juzgado de Familia. "Es un proceso –dice Fioranelli- que lleva tiempo. Detectar el posible inmueble, conseguir los planos, quién es el dueño. Vienen los arquitectos, y dan su opinión sobre si es apto o no. Eso lleva meses y meses hasta que se llega a un buen puerto. Algunas cosas fluyen, pero en otras no tanto. Por eso siempre tenemos que manejar 2 o 3 alternativas. Todo eso es trabajo, tiempo, golpear puertas, llevar propuestas". En este sentido, Fioranelli adelantó que se maneja la posibilidad cierta de la compra de un edificio en Zárate, inmueble que fue detectado y presentado por el Colegio ante la Corte, que ya lo aprobó. Este inmueble albergaría a varias dependencias hoy dispersas por la ciudad, generando un "Polo Judicial" en esa localidad. En cuanto a Campana, fue adquirida la agencia de autos sobre Varela y Del Pino, y se la va anexar al edificio existente para así poder unificar todos los juzgados penales de la ciudad; mientras que todo lo que es Civiles, y Laborales serán radicados en Güemes y Chiclana, donde existe un terreno disponible que fuera donado por la Municipalidad de Campana durante la gestión de Jorge Varela. Ahí también se radicaría una oficina de mandamiento, y los juzgados de Familia, y Contencioso Administrativo. Para Escobar, la prioridad pasa por encontrar espacios para el nuevo Juzgado de Familia, uno de Garantías y para el nuevo Tribunal de Trabajo, para lo cual el Colegio de Abogados ya presentó opciones; mientras que cuenta con la voluntad del intendente de ese partido para la cesión de un terreno que en el futuro permita la unificación de diversas dependencias judiciales.

