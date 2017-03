La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/mar/2017 El Jardín que se Come:

El dulce secreto del éxito. Cómo prepararlo

Por Cristina Blotta











Cristina Blotta -Usar frutas o verduras frescas, consistentes y maduras. Se pueden mezclar las maduras con las pintonas. - La fruta pasada arruina el dulce. Úsela para compota - Las frutas con carozo se pueden usar enteras o descarozadas. - Cuando la fruta está bien cocida recién se le agrega el azúcar. Es una variante. La otra es poner a dormir los trozos de fruta en el azúcar toda una noche y al otro dia cocinarlo. La mejor la decide usted. - Para lograr un buen producto es necesario que haya pectina, acidez y azúcar en proporciones correctas - Para que los trozos de fruta no floten en su dulce, deje unos minutos descansar su preparación para que no esté hirviendo cuando la envase - Si cocina de más el dulce, el azúcar alterará el color y dejar pegajosa la mermelada. Para que eso no suceda cuando agregue el azúcar cocine con fuego fuerte ( ojo no se vaya a tomar mate , ni hable por celular ) ,cuídelo y obtendrá un producto de colores claros. - No prepare grandes cantidades si no tiene práctica. Aburre, cansa y nos puede llevar al fracaso. - Un kilo de fruta para comenzar está bien. Pero si la buena de su cuñada le regaló muchosssss kilos fracciónelos y hágalos por parte, yo se porque se lo digo - La jalea está lista cuando echando una gota en un vaso con agua, no se diluye. PREPARACION DE LA OLLA DE ESTERILIZACIÓN - Elegir una olla o tacho profundo, a la que cubriremos el fondo con una tela o lienzo limpio, para evitar que al hervir los frascos no se golpeen - Colocar los frascos limpios separados con un repasador, como amortiguador. Hervirlos durante 10 minutos - Sacarlos cuidando de no quemarse con una pinza si es posible, colocarlos en una fuente de horno boca abajo y guardarlos hasta el momento de uso LAS TAPAS: sumergirlas en agua hirviendo durante seis minutos y dejarlas secar NUESTRAS MANOS: no trabajar con guantes, usar pinzas. Lavarse las manos y uñas con jabón y secarlas bien. Si debe interrumpir la tarea volverse a higienizar. Esta precaución debe hacerla para evitar la contaminación con hongos y poner en riesgo la salud ESTERILIZACIÓN DE LOS TARROS Los esterilizamos introduciéndolos con sus respectivas tapas en un recipiente con agua que los cubra y llevándolo al fuego. Se deja que hierva durante 3 minutos y luego se sacan con unas pinzas para encima de un papel de cocina o un paño limpio colocándolos boca abajo. Se reservan así hasta el momento de llenarlos. También puede hacerse el esterilizado en el lavavajillas EL ENVASADO Envasar el producto caliente en un frasco caliente o casi tibio que permita su manipulación, para evitar la contaminación con hongos Dejar un centímetro entre el borde del frasco y el dulce, para evitar que los frascos reviente en el proceso de esterilización al baño María A TENER EN CUENTA Para cocinarlas, hay que elegir siempre un recipiente o cacerola bien grande con el que sobre bastante espacio ya que las mermeladas y demás, aumentan mucho su volumen con la ebullición y se nos podrían derramar. Dar tiempos exactos de cocción no tiene mucho sentido ya que depende de la madurez de la fruta, la intensidad del fuego… Hay que ir viendo y tomando nota aunque normalmente con 30 o 40 minutos de cocción suele ser suficiente. Una vez frías, siempre espesan más así que hay que contar con eso. No obstante, si queremos asegurar el espesor exacto que nos gusta, sacamos un poquito para un cuenco y lo dejamos enfriar. Enseguida veremos si hace falta cocerlo más o si ya es suficiente



