Adrián Chiorazzo: ”Vamos cumpliendo etapas”

Luego de cumplir su primer año de gestión al frente del Club del Primer Automóvil Argentino, el Presidente de la institución hizo un balance de lo realizado y se refirió a los proyectos en los que se están trabajando. Tras cumplir su primer año de gestión, el Presidente del Club del Primer Automóvil Argentino, Adrián Chiorazzo, destacó el avance de las actividades que está desarrollando la institución. "Vamos cumpliendo etapas", señaló en una charla que se desarrolló en el Museo ubicado en el Bv. Calixto Dellpiane. Allí, desde hace más de un año, Chiorazzo dedica gran parte de su tiempo, porque tiene una manera muy especial de tomar este tipo de emprendimientos: los hace suyos y comienza a trabajar hasta ir logrando los objetivos planteados. -¿Por qué aceptaste la presidencia del club? -Todo fue como muy rápido. Vino Sebastián (Abella) al negocio un día y me habló para que me hiciera cargo del museo porque no tenía a nadie que estuviera en el tema y como somos amigos de toda la vida, me ofreció esta posibilidad, sabedor que yo lejos estoy del ámbito político y es lo que menos me interesa, pero con el club sí estuve siempre. De hecho, mi tío era el presidente. -Y ahí dijiste "sí, voy". -Claro. Me gustó la idea de empezar a hacer cosas que nos permitan darle otra cara a lo nuestro, que es el club y es también el museo, que a mi criterio hay aun muchas cosas para cambiar. Soy consciente que mi tío con su edad hizo todo lo que tuvo al alcance de su mano y muchas veces estaba solo, pero lo que le tenemos que destacar y agradecer es que nunca dejó que el club dejara de estar y eso nos permite hoy vivir este presente. -¿El Club y el Museo corren por caminos diferentes? -El club es una institución con todos los requisitos que requiere cualquier club. Y el museo es desde siempre de la Municipalidad y nosotros como club colaboramos y trabajamos allí para tenerlo en condiciones con la ayuda de la Municipalidad. Y entre ambos se logró tener una buena química que hace posible tener todo encaminado. -Se pudo lograr que el primer automóvil argentino trascienda las fronteras de Campana. -En eso tuvo mucho que ver el grupo de compañeros que conforman esta comisión directiva que trabaja para eso. Porque era necesario, para empezar a ganar otros espacios, llevarlo a un canal de televisión para que lo vea el país. Fue importante estar en Autoclásica en San Isidro, fue muy bueno y así todo lo que intentamos se logra paso a paso. Por suerte vamos cumpliendo etapas. -¿Qué se viene a futuro para el Club del Primer Automóvil Argentino? -Lo que se viene es muy interesante para los socios de club y los amantes de los fierros. Estamos de cara a lograr tener nuestro propio terreno y varias hectáreas para construir adentro. Esto se lo debemos a Sebastián Abella, que ya se comprometió a darnos ese campo a corto plazo. Allí pensamos en hacer un kartódromo de tierra, un circuito tipo óvalo para los ciclomotores para hacer competencias y sacar a los chicos de la calle y que vengan a correr allí. Estamos evaluando cuántas hectáreas tendrá -Un proyecto muy interesante. -Sí, pero también hay más. Queremos ver si los costos dan para traer una carrera del Rally Federal, algo que en Campana nunca se hizo. Nos piden que hagamos otro encuentro de karting que ya pensamos para marzo, pero como van a asfaltar el Bv. Dellepiane vamos a esperar a que esto suceda y por ahí hacemos una pequeña carrera de karting que tanto nos piden. El tema de hacer una carrera con las cupecitas está en pleno desarrollo con una subcomisión que se ha conformado para eso. Y hace unos días atrás se hizo un programa vía satélite en vivo para España con el intendente y Marino (encargado del Museo y partícipe como referente del club) para promocionar al primer automóvil argentino. -Han avanzado mucho en este primer año de gestión. -Se sumó gente con ganas de colaborar y eso también fue bueno, porque todos traen ideas, propuestas, que escuchamos y luego vemos cuál se puede llevar adelante. Ahora está Javier Murillo con el tema de los Jeep 4X4 y son varios muchachos con un proyecto interesante, para tener en cuenta. Además, vamos a llevar el auto a la exposición del automóvil en La Rural, donde pasa mucha gente de varios países y eso nos pone muy contentos. -Un año de gestión que también incluyó la Fiesta del Primer Automóvil en Campana. -Fue la frutillita del postre para todos nosotros. Eso no abrió muchas puertas porque hacía muchos años que no se veía algo igual. Logramos dos cosas importantes: cantidad y calidad de autos. Realmente fue muy especial la fiesta, porque nos potenció mucho para la próxima. A nosotros y a la Municipalidad, que también hizo lo suyo. -Entonces, ¿el balance de este primer año de tu gestión es positivo? -Es el trabajo y la dedicación de un grupo de muchachos que siempre están para sumar y darle para adelante. Y como digo siempre: las puertas del club están abiertas a la comunidad toda. Nosotros nos reunimos todos los jueves por la noche desde las 20 horas en el Museo.

